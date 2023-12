¡Gündogan lo vuelve a repetir! El mensaje tras la victoria ante el Almería

El partido ante el Almería no fue el duelo más brillante de Ilkay Gündogan con la camiseta del Barça. Tras varios partidos compartiendo medular con De Jong y Pedri, el alemán saltó al campo como único titular en el centro del campo, acompañado por Fermín y Sergi Roberto, hérore del partido con dos goles.

"Creamos múltiples oportunidades, pero nuevamente nos costó rematarlas. No me excluyo. Todos necesitamos hacerlo mejor en 2024 y estoy seguro de que lo haremos", comentó el capitán de Alemania en sus redes sociales.

AUTOCRÍTICA GÜNDOGAN

No es la primera vez que Gündogan toma la voz cantante para hablar del juego del equipo. La más sonada fue tras el clásico, un episodio que creó mucha controversia en el entorno azulgrana por la dureza de las palabras de Ilkay.

"Quiero ser honesto pero sin pasarme", afirmó el centrocampista tras acabar el duelo ante el Madrid. "No quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción", comentó tras la derrota en el clásico.