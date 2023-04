¡Gundogan reconoce contactos con el Barça!

El centrocampista reconoció que "claro que hay conversaciones, pero mi futuro no está decidido" Quiere centrarse en el Manchester City para ganar títulos ahora

Ilkay Gundogan acabó reconociendo lo que es ya prácticamente público, que está negociando su fichaje en el Barça. En declaraciones para 'Sky Alemania' tras el encuentro de Champions ante el Barça, el centrocampista no negó la mayor aunque dejó claro que su futuro sigue abierto. "Claro, hay conversaciones en el fondo, pero no voy a entrar en detalles ahora porque no es el momento. Mi futuro aún no está decidido", comentó.

Gungodan quiso hablar con el máximo respeto hacia el Manchester City, club con el que acaba contrato el próximo 30 de junio. "Estoy feliz en el Manchester City y luchando por ganar títulos. Me siento muy feliz también de ser el capitán de este equipo".

El centrocampista alemán comentó que "ahora no se puede hablar de fichajes. Aún no se han dado fichajes en ningún club a estas alturas de temporada. Hay que esperar", retireró el internacional alemán.

El Barça y Gundogan tienen ya prácticamente un aucerdo cerrado para que llegue con la carta de libertad el próximo 30 de junio. El futbolista accedió finalmente a rebajar su demanda, ya que inicialmente quería 10 millones de euros por temporada, pero su deseo de jugar en el club blaugrana ha abierto a un acuerdo que se hará efectivo a finales de temporada siempre que el Barça pueda inscribir jugadores.