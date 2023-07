Gündogan, sobre su lesión: "No te preocupes, no está tan mal"

El centrocampista fue sustituido en el clásico por molestias en el aductor Algunas informaciones señalan que se podría perder lo que resta de gira y el Gamper, pero el ex del City quiso enviar un mensaje tranquilizador

Una de las pocas notas negativas que dejó el clásico en clave azulgrana fue la lesión de Ilkay Gündogan, el fichaje más importante realizado por el FC Barcelona en lo que llevamos de mercado veraniego.

En la recta final del primer tiempo, el centrocampista tuvo que ser sustituido por unas molestias en el aductor derecho, después de que empezaran a saltar chispas entre futbolistas de ambos equipos.

Algunas informaciones señalan que el germano podrçia perderse lo que queda de gira -el partido de la próxima madrugada de martes a viernes de frente al Milan en Las Vegas- e incluso el Trofeu Joan Gamper del próximo martes 8 de agosto en Montjuïc ante el Tottenham, pero el futbolista quiso enviar un mensaje tranquilizador.

A través de su cuenta de twitter (@IlkayGuendogan), recordó en un texto en inglés el triunfo en su primer clásico: "3-0. Victoria en El Clásico. Buen trabajo, equipo", acompañado de una fotografía suya durante el encuentro y de varios emoticonos.

3-0 El Clásico victory 🔥💥🇺🇸 Great job team 🔵🔴🔝 @FCBarcelona pic.twitter.com/jixLX1z8xs — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) July 30, 2023

La respuesta de Gündo

La cuenta Barcacentre, que suma cerca de medio millón de seguidores en Twitter, le preguntó si estaba OK, y el jugador, en conta de lo que suele ser habitual en este mundo del fútbol de élite y con toda la naturalidad, respondió: "Don't worry. It's not that bad", junto a un dedo pulgar levantado, y que se podría traducir por: "No te preocupes, no está tan mal" o "no es para tanto".

Veremos cómo evolucionan estas molestias, pero no parece, a tenor de su respuesta, que Ilkay Gündogan esté excesivamente intranquilo por este problema muscular.