Gündogan: "Me encantaría jugar la final de la Champions contra el City"

Gündogan es una de esas figuras cuya presencia en un terreno de juego impone. No por el fútbol que practica, un juego a simple vista sencillo y, por lo tanto, el más complicado de ejecutar. Lo imponente de Gündogan es su personalidad, desparramada sobre el césped y en una de las cabinas de la sala de prensa de la Ciutat Esportiva hablando de fútbol. De Gündogan impone incluso su nombre: “Por favor, no demasiada gente durante la entrevista”, pide. La razón: quiere atender sin distracciones a su interlocutor. Sus deseos son órdenes. A partir de ahí, ni un solo tópico y ni una sola pregunta por responder. Gündogan vive como juega, siempre de cara, siempre mirando al frente.

Ilkay, a pocos días de visitar París para jugar la ida de cuartos de final de la Champions, atiende a SPORT para hablar de la competición de la que es su vigente campeón. La ganó con el Manchester City, de quien no esconde que le encantaría enfrentarse en la final. Para ello, antes deberán eliminar al PSG, un rival al que ve muy fuerte, pero que está convencido que, si mantienen el tono exhibido ante el Nápoles, pueden superar. Aquí un avance de la entrevista que SPORT ofrecerá íntegramente este sábado.

Con el nivel actual, ¿al Barça le llega para superar al PSG?

Creo que antes del parón estábamos bien y creo que el último partido no estuvo al nivel de los jugados antes del parón. Pudimos jugar mejor, pero también es importante haber ganado. Si podemos jugar como lo hicimos, por ejemplo, ante el Nápoles en casa o incluso allí, tendremos una oportunidad en la Champions. Lo creo, sí. Pero claro, el PSG tiene un gran equipo y grandes jugadores. Habrá que controlar especialmente a los extremos y defender muy bien para controlarlos, pero habrá que hacerlo como equipo. Si lo hacemos, tendremos una oportunidad.

Nadie daba un duro por ustedes en la Champions. ¿Qué ha cambiado?

Bueno, aún debemos mantener los pies en el suelo. Me gusta que haya euforia y optimismo alrededor del club, con los seguidores, pero debemos tener claro que hay que seguir trabajando mucho y duro para mantener viva esta oportunidad porque la Champions puede ser una competición brutal. En un momento puedes pasar de ser el favorito a estar fuera. Lo he vivido durante mi carrera y no importa cuál sea el rival. Claro que estamos contentos ahora y mucha gente no nos esperaba en cuartos al inicio de la temporada, pero, como decía, tenemos que seguir mejorando en la toma de decisiones correctas en los partidos clave. Esa es la clave en la Champions, tomar la decisión correcta. Ya lo hemos hecho y si lo seguimos haciendo, no hay razón para no confiar o no creer que podemos estar en semifinales.

¿Le apetece una final de la Champions contra el Manchester City?

¡Sí, por supuesto! A ver, me gustaría lo primero jugar la final de la Champions con el Barça, sería extraordinario y tampoco importa quién esté delante, pero sí, el Manchester City es un equipo extraordinario y probablemente ahora es quien tiene las mayores opciones de estar en la final, pero como dije antes, la Champions es cruel y nunca sabes qué pasará.