Gündogan, la nueva víctima del parapenaltis

Predrag Rajkovic, portero del Mallorca, es el nuevo Diego Alves de la Liga Española. El portero brasileño fue un especialista en atajar penalties y ahora es el serbio quien ha asumido este rol. Según Opta Jose, Predrag Rajkovic ha parado nueve penaltis en su carrera en las cinco grandes ligas de Europa, el mayor registro para un portero en estas competiciones desde la campaña 2019/20. Rajkovic demostró su habilidad ante Gundogan que, ante la ausencia de Lewandowski, asumó la responsabilidad de lanzar el disparo señalado tras una falta a Raphinha

En directo pareció un leve empujón de Copete a Raphinha pero a medida que la realización ofrecía diversas tomas crecía la sensación de que el defensa mallorquinista había cometido falta con una acción al tobillo clara en la que el zaguero visitante trababa al mediapunta brasileño. Desde el VAR advirtieron a Iglesias Villanueva de la acción y le recomendaron que fuese a revisar la imagen.

El colegiado revisó atentamente la imagen en el monitor y después de pensarlo bien señaló el penalti. Sin Robert Lewandowski en el campo, el veterano Gündogan fue el encargado de ejecutar el penalti. El ex del Manchester City no se mostró nada fino y con un remate poco colocado no pudo engañar a Rajkovic que pudo detener la pena máxima.

Es el primer penalti de la temporada que el Barça no transforma. De las cinco penas máximas que el Barça había gozado las había transformado todas, 4 en La liga y una en la copa. Gundo no pudo seguir con la racha porque se encontró con Rajkovic delante.