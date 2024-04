Gündogan: "Yo también aprendo mucho de los jóvenes"

Gündogan es una de esas figuras cuya presencia en un terreno de juego impone. No por el fútbol que practica, un juego a simple vista sencillo y, por lo tanto, el más complicado de ejecutar. Lo imponente de Gündogan es su personalidad, desparramada sobre el césped y en una de las cabinas de la sala de prensa de la Ciutat Esportiva hablando de fútbol. De Gündogan impone incluso su nombre: “Por favor, no demasiada gente durante la entrevista”, pide. La razón: quiere atender sin distracciones a su interlocutor. Sus deseos son órdenes. A partir de ahí, ni un solo tópico y ni una sola pregunta por responder. Gündogan vive como juega, siempre de cara y mirando al frente.

Ilkay atiende a SPORT para hablar de todo: su infancia, su amor por el Barça, por el juego, el presente del equipo, el adiós de Xavi. Y también de su rol en una plantilla llena de jóvenes futbolistas surgidos de la cantera que están sorprendiendo a todo el mundo. Gündogan no es una excepción. Aquí un avance de la entrevista que SPORT ofrecerá íntegramente este sábado.

Gündogan primero se lo piensa y luego ríe de forma visible cuando se le pregunta si, para alguien con su experiencia, es fácil adaptarse a un vestuario tan joven. Asegura que sí, pero también que "probablemente es más fácil cuando eres joven. Cuando eres un poco más experimentando, a veces no entiendes, son generaciones diferentes, y sí, ¡algunos de nosotros podríamos ser los padres de los jóvenes que entrenan con nosotros!".

Nacido en 1990, Ilkay debe convivir con futbolistas como Lamine Yamal, de 2007: "Claro, es una generación diferente, crecen de forma distinta y no tienes la misma mentalidad en muchas cosas, pero sinceramente, también estoy aprendiendo de ellos, de su perspectiva". En ese sentido, flipa con el desparpajo e incluso cierta insolencia bien entendida de los nuevos: "Me encanta cuando los jóvenes entrenan o juegan, como Lamine o Pau, sin pensar demasiado. Salen y juegan y piensas que no sienten la presión o que no les importa la presión. Y de hecho es lo que debería ser. Y por eso lo hacen extraordinario, porque no les importa. Ellos saben que tienen talento y juegan".

Y es que Gündogan recuerda que "cuando tenía dieciséis o diecisiete años y me metían en el campo, estaba nervioso de no cometer errores, incluso podía ser algo tímido, pero necesitamos esta frescura y la plantilla está muy orgullosa de que nos ayuden tanto".