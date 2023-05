Zubimendi se descarta para el Barça

El centrocampista afirma que no tiene intención alguna de salir de la Real "Nunca he dicho que quiera irme y solo salen noticias de eso. Me molesta", asegura

Martín Zubimendi es el jugador preferido por Xavi Hernández para suplir a Sergio Busquets, pero el Barça ha descartado su contratación, por ahora, por el precio de la operación. La Real no negocia y parece que el futbolista tampoco tiene ninguna intención de moverse. "Nunca he dicho que quiera salir de la Real y no hago más que ver noticias sobre eso. Me crea malestar. Lo mejor que puedo hacer es quedarme aquí", declaró el futbolista a 'Radio Marca'.

Zubimendi destacó que se siente feliz en la Real Sociedad a pesar del interés que despierta en ciertos equipos como Barça o Arsenal. "Ni me he planteado irme. Estoy en mi casa y contento de seguir creciendo aquí en el club".

De hecho, Zubimendi destacó que la Real está compitiendo a alto nivel y que quiere seguir contribuyendo a este proyecto. "Es muy bonito estar en casa y poder competir al más alto nivel. Y es muy bonito renovar y ver que otros compañeros también renuevan porque creen en este proyecto", sentenció uno de los mediocentros más deseados del mercado por rendimiento y proyección.