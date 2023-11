Grimaldo: "Siempre he dicho que me gustaría volver, pero el Barça no ha tenido interés en mí"

"Había conversaciones, pero nunca un interés más allá de una conversación entre agente y club. Al final sabíamos que había un lateral fijo en mi posición", ha señalado en 'Jijantes' El canterano se ha convertido esta temporada en uno de los jugadores claves del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso

Alejandro Grimaldo (28 años) es uno de los nombres que cíclicamente se vinculan al Barça. Formado en La Masia, y tras consolidarse en el Benfica, está siendo ahora una de las claves del éxito del Leverkusen de Xabi Alonso.

El lateral ha concedido una entrevista en 'Jijantes', donde ha asegurado que no ha tenido ninguna propuesta en firme para volver al club. "Siempre he dicho que el Barça era un club al que podía volver.... o sea que me gustaría volver porque es el Barça. Al final crecí ahí como jugador y muy feliz de haber estado en su cantera. Pero la verdad es que el Barça no mostró interés en mí", empezó diciendo.

"Había conversaciones, pero nunca mostró un interés más allá de una conversación entre agente y club. Pero sin ir más allá. Se quedaron focalizados con los dos laterales que ya tenían y no valoraban otras opciones. Al final sabíamos que había un lateral fijo en mi posición".

Grimaldo ha recordado, asimismo, su etapa en el Barça Atlètic, y cómo era un equipo que tenía un nivel que estaba por encima de la categoría. "Mi primer año en el Barça B recuerdo que teníamos un muy buen equipo, podríamos haber estado en Primera División tranquilamente si no hubiera sido un filial".

El lateral también se ha referido al impacto de los jugadores jóvenes en el Barça y cómo puede ser un ejemplo para otros clubes. "El Barça ha cambiado la mentalidad del mundo del fútbol y los jóvenes. Cuando suben al primer equipo ya no tienen ese miedo que teníamos algunos de nosotros, se les ve con mucho carácter y personalidad."