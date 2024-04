Grimaldo desvela dónde quiere jugar en el futuro

Alejandro Grimaldo (28 años) se ha convertido en una de las claves de la Bundesliga del Bayer Leverkusen. El lateral ha jugado la mejor temporada de su carrera a las órdenes de Xabi Alonso, que ha hecho historia con el conjunto alemán.

Formado en las inferiores del Barça, Girmaldo ha subrayado en 'Radio Marca' que le gustaría poder jugar en LaLiga. "Jugar allí es uno de mis objetivos. Jugar en LaLiga en el futuro porque es mi país”.

Grimaldo ya reconoció el año pasado en una entrevista a 'Jijantes' que le gustaría competir en España. Incluso mencionó el Barça. "Siempre he dicho que el Barça era un club al que podía volver.... o sea que me gustaría volver porque es el Barça. Al final crecí ahí como jugador y muy feliz de haber estado en su cantera. Pero la verdad es que el Barça no mostró interés en mí".

Grimaldo, también se ha referido en 'Radio Marca', a su presencia en la selección y se ha mostrado agradecido a De la Fuente. "Me dio la oportunidad de jugar con la selección. Sabe que, aunque juego en la defensa de cinco en Leverkusen, también me siento muy cómodo en la defensa de cuatro y sabía que podía adaptarme bien”.

El lateral se muestra ambicioso con sus objetivos en el Leverkusen. "Queremos seguir ganando y no perder, sobre todo en la Bundesliga . Lo que quiero son títulos. Estamos cerca de ganar la Europa League, ganar la copa... Ganar la Bundesliga fue histórico, pero ganar un triplete sería una locura”.