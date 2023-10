¿Encontró Xavi en Do Dragao a su defensa de gala?

Contra el Porto, el Barça 'estrenó' una retaguardia que tiene muchos números de consolidarse de cara a las grandes citas El técnico azulgrana ha probado ocho zagas diferentes en los primeros 10 partidos de la temporada

Después de disparar las alarmas a nivel defensivo en Son Moix, el FC Barcelona ha encadenado dos partidos consecutivos sin encajar ningún gol. Aunque los de Xavi Hernández han sufrido y han necesitado las intervenciones de Marc-André ter Stegen para mantener a cero su portería contra Sevilla y FC Porto, es cierto que el equipo culé se ha mostrado más sólido que en los primeros partidos del curso. Con todos los efectivos de la zaga recuperados, el equipo azulgrana ha mejorado en esta materia.

Explicábamos después del empate contra el Mallorca que Xavi no había repetido ninguna línea defensiva en las primeras siete jornadas de Liga, con las lesiones de Araujo, Iñigo Martínez y Christensen, las rotaciones y la llegada de Cancelo en el último día de mercado como principales motivos de ello. Incluyendo la visita europea del Amberes sí que había una zaga usada en dos encuentros, la formada por Cancelo, Koundé, Christensen y Balde. En la octava cita de la competición doméstica, contra el Sevilla, los cuatro repitieron por tercera vez esta temporada.

En el Estadio do Dragao, sin embargo, vimos a una nueva retaguardia. La entrada en el once de Araujo relegó a Christensen en el banquillo. La reaparición como titular del central uruguayo, indiscutible en el esquema del Barça, obligó a Xavi a tomar una decisión muy complicada en el primer gran partido de la campaña. Se decantó por la opción que, sobre el papel, tiene más números de consolidarse como defensa para los duelos de más exigencia. Para esos partidos que pueden marcar un antes y un después en el devenir de una temporada y en el éxito de un proyecto.

Alineación del Barça contra el Porto | Valentí Enrich

¿Significa esto que Xavi ya no va a mover más el árbol? No lo sabemos, pero tiene alguna otra alternativa interesante. Joao Cancelo tiene experiencia como lateral izquierdo y esto podría permitir al egarense usar un sistema parecido al de la temporada pasada. En este escenario, claro, Araujo o Koundé debería ocupar el carril derecho en caso de que no lo hiciera Sergi Roberto. Esta opción podría ser útil ante equipos y jugadores rivales de máximo nivel, con el clásico del próximo 28 de octubre como posible primer candidato.

LAS DEFENSAS DE XAVI EN LOS PRIMEROS 10 PARTIDOS DEL CURSO

Jornada 1 LaLiga | Getafe-Barça: Araujo, Koundé, Christensen, Balde

Jornada 2 LaLiga | Barça-Cádiz: Koundé, Christensen, De Jong, Balde

Jornada 3 LaLiga | Villarreal-Barça: Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Marcos Alonso

Jornada 4 LaLiga | Osasuna-Barça: Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde

Jornada 5 LaLiga | Barça-Betis: Cancelo, Koundé, Christensen, Balde

Jornada 1 Champions League | Barça-Amberes: Cancelo, Koundé, Christensen, Balde

Jornada 6 LaLiga | Barça-Celta: Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso

Jornada 7 LaLiga | Mallorca-Barça: Cancelo, Araujo, Iñigo Martínez, Balde

Jornada 8 LaLiga | Barça-Sevilla: Cancelo, Koundé, Christensen, Balde

Jornada 2 Champions League | Porto-Barça: Cancelo, Araujo, Koundé, Balde