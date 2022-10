Sin los goles de Lewandowski, la nada

El Barça suma un nuevo pinchazo otro día que el polaco se queda sin marcar No lo hizo ante el Rayo y se empató, ni tampoco ante el Bayern y el Inter y se perdió

A Xavi le preguntaron antes del partido ante el Inter de Milán si no le preocupaba un poco que Lewandowski hubiera marcado casi la mitad de los goles del equipo o si preparaba al equipo precisamente para que el polaco pudiera decidir los partidos. El técnico resto importancia a la estadística pero si que dejó ir que le gustaría que el resto de jugadores se sumaran al registro de goleadores y los que ya han visto puerta, que aumentaran la cifra. Eso valía para delanteros y centrocampistas.

Pero el tema ya empieza a preocupar. Porque los números son muy claros y no engañan. Si 'Lewy' no marca, el Barça no gana. Se quedó seco ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou en la primera jornada de liga y el equipo azulgrana no pasó del empate a cero. Y en los dos partidos de la Champions, ante el Bayern de Múnich en el retorno del jugador al Allianz Arena y ayer en el Giuseppe Meazza ante el Inter Lewandowski tampoco pudo ver portería y el equipo perdió. Lo más preocupante es que si bien en Alemania dispuso de ocasiones y el problema fue que tuvo desviado el punto de mira, en Milán no dispuso de ocasiones claras para marcar y estuvo bastante desconectado del resto del equipo.

Y en eso si que hay que poner remedio porque no puede ser que el mejor delantero del equipo y el finalizador no reciba balones en condiciones. El gol que marcó en Mallorca se lo creó él prácticamente sólo y después el Barça también tuvo serios problemas para generar peligro. Xavi deberá trabajar tácticamente para que el equipo vuelva a ser capaz de generar más fútbol porque se ha hecho un paso atrás respecto a la imagen que el equipo dio en Múnich, pese a perder.

Dejando al margen estos tres partidos, Lewandowski ha marcado en todos los otros partidos y el Barça ha conseguido ganarlos todos. Hizo un doblete contra la Real Sociedad y el Valladolid, marcó ante Sevilla y Cádiz, volvió a anotarse dos goles ante el Elche y un gol suyo decidió el partido ante el Mallorca. El equipo muestra una clara dependencia de la eficacia goleadora del polaco porque los siguientes goleadores del equipo son Dembélé y Ansu Fati con dos goles cada uno.