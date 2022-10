Con Lewandowski no bastará

Decir en voz alta que Robert Lewandowski está superando las expectativas podría parecer, a priori, una frivolidad producto del desconocimiento. Tras siete años consecutivos superando los 40 goles por ejercicio, ninguna de las virtudes del depredador polaco debería sorprendernos. Siempre hizo goles y no iba a dejar de hacerlos en el Camp Nou. Pero una vez transcurrido el prólogo del curso, se encuentran datos que sostienen lo que viene a ser un encandilamiento de época entre Lewy y el universo azulgrana.

Probablemente, dos o tres niveles por encima de lo previsto. Primero, porque cubre una pequeña parte del inmenso hueco que dejó Leo Messi. La gente vuelve a tener un genio al que agarrarse. Segundo, porque el “killer” no deja de lanzar mensajes que tienen que ver con una integración asombrosa por su intensidad y velocidad. “Me dijeron que no fuera al Barça por su presente, pero pensé en su futuro. Era mi sueño”, ha sido su último guiño. Y tercero, porque sus números e incidencia en el juego de Xavi son espatarrantes. Entre goles (12) y asistencias (2) ha puesto su firma en más de la mitad de la producción ofensiva (24). Son números de Messi. Además, lidera, juega, descarga y acude a pausar entre líneas cuando los interiores no aparecen. Un torbellino cuya explosión esconde sólo una luz roja: las dos únicas veces que no goleó -Rayo y Bayern-, el equipo no ganó. Y lo que es peor, las dos patas que le acompañan, Dembelé y Raphina, no tuvieron presencia en el área. Lleva el francés 3 goles en los últimos 39 partidos con el Barça. ¡3 en 39! El brasileño, 1 en 9 apariciones. Son registros realizadores impropios de dos delanteros titulares del Barça. Se les espera. Empezando por esta noche, en el Meazza. Porque sólo con la magia de ‘El Cuerpo’ -así apodan a Lewy en Alemania-, será casi imposible cumplir los objetivos. O muy difícil.