Gavi recibe el alta hospitalaria

El canterano del Barça abandonó el Hospital de Barcelona el miércoles por la noche Gavi fue intervenido por el doctor Joan Carles Monllau

Gavi dio el miércoles por la noche el primer paso a su recuperación. El canterano del Barça, que fue operado en el Hospital de Barcelona por el Doctor Joan Carles Monllau, abandonó las instalaciones del centro hospitalario un día después de la intervención para pasar la noche en su casa, según informó Víctor Navarro de la Cadena ‘Cope’.

La cuenta atrás hacia el regreso de Gavi ya está en marcha, y con el alta médica se marca el inicio de una extensa travesía hacia su recuperación. El desafío monumental está ahora sobre la mesa.

El comunicado postoperatorio del Barça no puso luz sobre la fecha de un posible regreso. “Gavi ha sido intervenido satisfactoriamente del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”, se limitó a informar el club azulgrana. Tanto el entorno del jugador como el equipo médico culé han optado por no establecer un calendario concreto para su retorno para evitar presiones autoimpuestas y que el jugador no se obsesione con su regreso antes de tiempo, algo que podría ser perjudicial para su recuperación.

Sin embargo, la intención de todas las partes es que Gavi pueda dar inicio a la pretemporada 2024-25, preparándose para participar plenamente en las competiciones oficiales de agosto, completamente restablecido de su grave lesión. Sobre el papel, todo indica que los plazos se cumplirán, a menos que surja algún imprevisto inesperado.