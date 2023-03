¿Qué hace Gavi? Se juega la cabeza por el Barça

El centrocampista protagonizó una curiosa y peligrosa acción con Dani García Gavi regresaba en San Mamés tras cumplir un partido de sanción la pasada semana

Que Gavi es todo pundonor, lucha y entrega ya es conocido por todos. Pero aun sabiéndolo, no deja de sorprender el centrocampista de Los Palacios. Mostró su carácter en una acción, en el ecuador de la primera mitad, muy significativa.

Fue una jugada que transcurrió en el centro del campo. El balón fue raso y para interceptarlo y que no se lo llevara el centrocampista del Athletic Club, Dani García, a Gavi no se le ocurrió otra cosa que tirarse al suelo de cabeza. Como en una piscina, pero sin agua, claro.

Dani García no dio crédito

Gavi fue deslizándose sobre el césped y consiguió su propósito, cuando despejó el balón con la cabeza prácticamente a ras del suelo. Fue por un pelo que Dani García no le golpeara la cabeza. El rojiblanco pareció no dar crédito a lo que estaban viendo sus ojos.

El colegiado del partido, Gil Manzano, señaló falta del canterano, al interpretar juego peligroso, y Gavi la protestó con vehemencia.

Las aficiones rivales la toman con Gavi

No pasa de una anécdota, pero refleja sin duda el coraje de este futbolista que, no olvidemos, tiene solo 18 años y por ser cómo es se ha ganado el cariño de todos los barcelonistas. No se puede decir lo mismo de los rivales, en San Mamés también se escucharon en algunos sectores cánticos desagradables hacia el azulgrana, muy vehemente en sus acciones y también en las reclamaciones.

Gavi regresaba al once titular del Barça tras cumplir un partido de sanción en la victoria 1-0 al Valencia de la pasada jornada.