García Plaza: "Algunos están infravalorando al Barcelona, pero es un equipo temible"

El entrenador del Alavés, Luis García Plaza, destacó este viernes que algunos están infravalorando al Barcelona, su próximo rival, al que calificó como “un equipo temible”. El técnico madrileño dijo en rueda de prensa que “espera un gran Barcelona” y pidió “un gran ambiente” en Mendizorroza, pues lo necesitarán. “En cuanto no demos el máximo no tendremos opciones”, aseguró el entrenador albiazul.

Sobre el Barcelona, subrayó que “le gusta presionar alto y tiene centrales veloces”. “Te hacen correr y tenemos que intentar hacer daño con el balón”, manifestó García Plaza, que reconoció que “los favoritos son ellos”.

“Nos va a costar mucho ganar o puntuar”, incidió, y admitió que “es el momento idóneo de enfrentarse al Barcelona” por el buen momento que atraviesa el Alavés, aunque resaltó que “sin dar su mejor versión es capaz" de ganar.

Preguntado por el momento que atraviesa su rival en el banquillo, Xavi Hernández, remarcó que “es el actual campeón de liga” y afirmó que “el fútbol español es así”. “Hay críticas y esto en otras ligas no pasa”, argumentó, y añadió que Mikel Arteta es el entrenador de moda en la Premier League a pesar de haber comenzado con malos resultados. “Su trabajo en estos dos años no es malo”, dijo sobre Xavi Hernández, pero consideró que “en España no se perdona a nadie”.

A pesar de estar separados de los puestos de descenso, afirmó que la afición del Alavés “es lista”. “Sabe que estamos hechos para sufrir y nos queda mucho por hacer”, expresó.

Aseguró que exigirá en el vestuario que nadie se relaje para que cuando llegue una racha mala no afecte. “Estamos en un momento bonito”, opinó.

Preguntado por el mercado de invierno en el que el Alavés negoció con el Betis por Luis Rioja, dijo que el jugador sevillano “tiene ganas de jugar ante el Barcelona y va a seguir defendiendo la camiseta del Alavés al cien por cien”.

“El club ha intentado fichar un central, pero sé dónde estoy y sé que cuesta mucho realizar cualquier incorporación”, aclaró, y adelantó que confía en la polivalencia de sus jugadores y en la cantera.