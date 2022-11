El Fundació Barça Genuine 2022-23 se ha presentado en el Spotify Camp Nou

"Que en un año hayan ganado un triplete sin precedentes tiene mucho mérito", ha dicho Laporta "Este grupo tiene muchas cosas que enseñarnos", ha destacado Aitana Bonmatí

El Fundació Barça de la temporada 2022/23 se ha presentado hoy en el Spotify Camp Nou. El acto ha empezado a las 18.30 con la presencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, de la directora general de la Fundación, la doctora Marta Segú, y de los embajadores de esta nueva temporada, Aitana Bonmatí y Sergi Roberto.

Antes de los parlamentos en el estadio, se ha proyectado en la segunda planta del Museo 'Quan guanyar-ho tot no és el més important', un documental de doce minutos de duración que recoge las experiencias vividas por el Fundació Barça, un equipo formado por hombres y mujeres con discapacidad intelectual, en su temporada de estreno.

Aitana Bonmatí se ha mostrado orgullosa de ser la embajadora de un proyecto que, dijo, "hace más grande a este club". La mediocampista ha destacado la importancia del deporte como herramienta integradora. "Este grupo representa los valores del deporte. He podido ver como compiten y he podido pasar ratos con ellos y creo que tienen muchas cosas que enseñarme. Me hace muy feliz ser embajadora y me siento orgullosa de formar parte de un club que apuesta por la integración de las personas".

❝Al Barça sempre assumim la responsabilitat social. L'esport és una eina immillorable d'integració❞



🗣 President @JoanLaportaFCB pic.twitter.com/nose74HOCV — Fundació Barça Genuine (@fcbgenuine) November 10, 2022

El discurso de Laporta

El presidente ha recordado cómo surgió la idea del proyecto y los éxitos deportivos del grupo en su primera temporada. "Gracias por haber hecho realidad un proyecto que pensamos hace un año", ha empezado diciendo. "Acertamos cuando creamos esta Fundació Barça Genuine y lo digo también por los éxitos deportivos. Somos el Barça competimos para ganar, pero no solo eso. Que en un año hayan ganado un triplete sin precedentes tiene mucho mérito. Pero sobre todo lo digo porque, en un año hemos mejorado un poco la vida de 24 personas, jugadores y jugadoras. En el Barça siempre asumimos la responsabilidad social y, cuando volví a la presidencia, tenía muy claro que teníamos que aprovechar la grandeza de este club. La fuerza que tiene el deporte como herramienta de integración y eso nos llevó a crear Barça Genuine, un proyecto transversal, desde el club, La Masia y la Fundació".

❝ És un honor ser un dels ambaixadors❞



🗣 @SergiRoberto10 pic.twitter.com/HWbgYv4uME — Fundació Barça Genuine (@fcbgenuine) November 10, 2022

En la misma línea se expresó Sergi Roberto: " Les deseo todo lo mejor, están haciendo un trabajo increíble. Ellos demuestran que en el deporte lo importante no es siempre ganar, sino divertirse y mostrar los valores de este club. Es un orgullo ser embajador de este proyecto". El acto ha terminado con la tradicional haka, de la que participó todo el mundo, incluido el presidente Laporta.

Joan Laporta y Rafa Yuste se unen a la haka con el Barça Genuine | David Bernabeu