Frenkie de Jong: "Hay tiempo para remontar, pero tenemos que mejorar mucho"

El neerlandés no ocultó la decepción por el resultado y se mostró crítico con la gestión de la posesión Gündogan se deshizo en elogios hacia el juego del elenco de Míchel

El mazazo del Girona al golear en Montjuïc al Barça dejó tocados a los jugadores del Barça. Además de hacer autocrítica, el vestuario culé quiso destacar el gran papel del Girona de Míchel, que lidera en solitario LaLiga EA Sports. En su turno de palabra, Frenkie de Jong y Gündogan comentaron los problemas con balón y el gran nivel del conjunto visitante respectivamente.

"No hemos estado al nivel, estamos decepcionados. El Girona lo ha hecho muy bien pero es nuestra propia culpa. No hemos estado bien con el balón. Eso nos ha costado el partido. Estamos siete puntos por debajo del líder pero queda mucho tiempo para poder remontar y volver a lo más alto. Queda más de la mitad de Liga. Eso sí, debemos mejorar mucho y trabajar mucho", aseguró el ex del Ajax.

Para Gündogan fue un problema defensivo

En su turno de palabra, Gündogan dejó claro que, en su opinión, la derrota fue consecuencia de otros problemas. "Perdimos por culpa de problemas defensivos. Colectivamente no defendimos como requería el partido. Ellos podían manejar el balón incluso bajo presión", comentó el ex del Manchester City.

El internacional alemán también se deshizo en elogios hacia el sorprendente líder del campeonato, que suma ya siete triunfos consecutivos lejos de Montilivi. "Tienen calidad, es verdad, y tienen soluciones para muchas situaciones. Hay muy buena comunicación entre ellos, no es ninguna casualidad que estén en lo más alto de la tabla", valoró Gündogan.