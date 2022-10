Florentino: "La única oferta que consta en los archivos del Real Madrid fue de 45 millones"

El presidente del Real Madrid ha asegurado que no participó en ninguna negociación por Neymar Recuerda que los jugadores acaban jugando "donde ellos quieren"

Florentino Pérez ha declarado esta mañana por videoconferencia en el caso Neymar 2. El presidente del Real Madrid se ha desmarcado absolutamente de cualquier protagonismo en las negociaciones que mantuvo el club blanco para intentar el fichaje del brasileño y ha asegurado que estos temas se llevaban exclusivamente desde la dirección deportiva. "Sabía del interés por Neymar por la dirección deportiva del Real Madrid. No participé en ninguna negociación".

Sobre la cifra que ofrecieron, Florentino ha sido muy claro al respecto. "La única oferta que consta en los archivos del Real Madrid fue de 45 millones en el 2011, está en el sumario", ha insistido. El máximo dirigente del club madridista ha afirmado desconocer si existía una penalización de 40 millones a pagar al FC Barcelona en el caso de haber roto el acuerdo que Neymar tuvo con el club azulgrana. "Yo no sé nada del acuerdo del jugador con el Barça. Salían cosas en los periódicos pero yo no sé nada".

A Florentino no le consta "absolutamente nada" haberse reunido en su propio despacho con Delcir Sonda y Roberto Moreno de DIS y otras conversaciones a través de Juan Figger para intentar el fichaje de Neymar y no recuerda haber dicho que no se dejaba nada por escrito para no vulnerar la normativa FIFA. "En el Real Madrid todo es transparente, todo está documentado".

El dirigente madridista ha lamentado no poder ayudar demasiado y como no le han hecho muchas más preguntas el juez Del Amo lo ha despedido con simpatía. "Le dejó descansar que ayer estuvo usted en París".