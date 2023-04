Ferran Torres: "Hay que seguir puntuando de tres en tres"

El delantero blaugrana destacó que "tenemos una ventaja importante ante el Real Madrid y hay que seguir sumando para intentar cerrar cuanto antes la Liga" "¿El gol? No me lo he pensado; me he dicho esta es la mía y por suerte la jugada acabó en gol"

El delantero Ferran Torres, autor de uno de los cuatro tantos de la victoria ante el Elche, destacó al concluir el partido que "tenemos una ventaja importante ante el Real Madrid y hay que seguir puntuando de tres en tres para intentar cerrar cuanto antes la Liga".

En declaraciones a Movistar+, el valenciano añadió que "no hay nada acabado. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Lo bueno es que dependemos de nosotros. En cada partido tenemos que salir a por los tres puntos como sea y a partir de ahí ver si se puede acercar más la Liga".

Al recordar la jugada de su gol, Ferran Torres explicó que "cuando he recibido el balón de Robert he hecho un desmarque a la espalda y no me lo he pensado. Me he dicho esta es la mía y por suerte la jugada acabó en gol".

POLIVALENCIA

El delantero blaugrana reconoció que "me siento más cómodo en la derecha, pero puedo jugar en las tres posiciones de arriba, incluso de falso punta. Es bueno para mí y para el equipo ser polivalente. Cuando el míster me da su confianza quiero demostrar que puedo jugar el próximo partido".

Por último, Ferran Torres destacó el gran nivel que mostró su compañero Eric actuando como mediocentro. Según destacó, "parecía que Eric llevara cinco años jugando en esa posición, toda la vida jugando. Ha hecho un gran partido".