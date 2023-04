Xavi: "Eric ha hecho un partidazo, podemos tener un gran pivote"

El entrenador del Barça elogió al futbolista de Martorell tras su buena actuación contra el Elche: "Estoy muy contento por él, se lo merece más que nadie" El técnico egarense reveló que fue Jordi Cruyff quien le propuso el cambio de demarcación del canterano

El FC Barcelona regresó a la actividad tras el parón de selecciones con una victoria convincente ante el colista de la Liga, el Elche, en una noche de reivindicaciones. Futbolistas como Eric Garcia, reconvertido a pivote, Ansu Fati y Ferran Torres aprovecharon la oportunidad que les concedió Xavi Hernández.

Después del compromiso, el técnico egarense manifestó su satisfacción con el juego de su equipo, que asaltó el Martínez Valero con una actuación solvente, y celebró el paso adelante de todos los futbolistas "que hasta ahora no habían participado mucho".

En concreto, el míster del Barça destacó el buen rendimiento de Eric como centrocampista defensivo, una idea que le propuso Jordi Cruyff. "Fue idea suya. Me lo lleva diciendo desde la temporada pasada. Me lo pensé, lo comenté con el staff, en algunos entrenamientos practicamos el juego de posición con él por dentro y esta semana pasada lo probé en un partido contra el filial. Me convenció y hoy ha hecho un gran partido. Podemos tener un gran pivote con Eric", declaró. "Ha hecho un partidazo. Estoy muy contento, se lo merece más que nadie", agregó.

Fue un partido en el que Robert Lewandowski, Ferran Torres y Ansu Fati pusieron punto final a sus respectivas malas rachas goleadoras y Xavi también se mostró satisfecho por ello. "Hoy todo ha salido perfecto en este sentido. Dos goles de Robert, uno de Ferran, otro de Ansu... Todos merecían marcar y lo han hecho. Es una maravilla entrenarles. Ansu, en concreto ha trabajado mucho para el equipo. El gol es consecuencia de su trabajo y talento", reflexionó alrededor de este asunto. "Ha sido una noche redonda. Todos ellos han ganado mucha confianza. Los delanteros, al final, viven de los goles. Les cambian las caras", insistió.

Eric Garcia jugó en la demarcación de pivote contra el Elche | Valentí Enrich

"Juegue quien juegue, la versión del equipo es buena"

Sobre la "buena" actuación colectiva en líneas generales, aunque "en algunos momentos nos faltó algo de control", el técnico egarense subrayó la importancia de que "juegue quien juegue, la versión del equipo es buena": "Creo que ha sido un muy buen partido nuestro. Muy contento por el equipo en general. Han jugado futbolistas que no estaban participando demasiado y han rendido a un gran nivel. Es una victoria muy importante para nosotros, dormimos a 15 puntos del Madrid". Xavi, sin embargo, quiso dejar claro que "aún no hemos ganado nada". "Tenemos que seguir luchando", avisó.

Después de un partido "serio" en el que debutó el juvenil Aleix Garrido, que tiene "un perfil Barça total" y "un último pase muy bueno", pues es "superdotado técnicamente", el director de orquesta del Barça no quiso olvidarse del buen nivel mostrado por la línea defensiva, entre ellos un Marcos Alonso que "está jugando de forma espectacular como central pese a no ser su posición natural". "Tenemos muy en cuenta a todos los futbolistas que no están jugando tanto por la competencia. Todos ellos pueden ser muy importantes para el futuro del Barça", sentenció, visiblemente orgulloso y feliz.