Los ‘fan tokens’, el innovador negocio que acerca el Barça a sus aficionados

Desde principios del año 2020, cuando llegó a un acuerdo con Socios.com, el FC Barcelona trabaja con el objetivo de afianzarse en un negocio que genera experiencias "únicas e inolvidables" Gracias a los activos digitales, algunos seguidores culés se sienten “más cerca” y partícipes del club catalán

“Esto no se puede comprar con dinero”, dice Iván Puyo mientras muestra, emocionado y orgulloso, una camiseta del FC Barcelona firmada por todos los jugadores del primer equipo azulgrana. Acaba de recibir esta reliquia después de culminar la temporada como el propietario de ‘fan tokens’ del club culé con más puntos en la aplicación de Socios.com, una empresa que intenta penetrar en la burbuja del mundo del fútbol, cada vez más hermético, y permitir a los aficionados sentirse partícipes de las decisiones que toman sus equipos y vivir experiencias diferentes a las que tienen a su alcance los socios al uso.

Iván es uno de los seguidores que han tenido la oportunidad de sentirse futbolistas del Barça por un día. Una treintena de aficionados han completado un entrenamiento a las órdenes de varios técnicos del club y han disputado un partido en el estadio Johan Cruyff, algo “único” e “inolvidable” según Gianluca Zambrotta, embajador de LaLiga y exfutbolista azulgrana que ha acudido al evento. “Si me hubieran dicho hace unos años que tendría la oportunidad de ver partidos desde un palco VIP del Camp Nou o votar el diseño del brazalete que llevó Sergio Busquets en el clásico de la segunda vuelta de la Liga, no me lo habría creído. Esto no tiene precio”, insiste Puyo.

“Una versión modernizada del carné de simpatizante”, es la definición de los ‘fan tokens’ que hacen desde Socios.com, cuyo proyecto se sustenta en dos pilares: “votaciones y experiencias”. En los últimos años, muchos clubes europeos, entre ellos el Barça, se han aliado con esta empresa para llegar a un público más joven, nativo digital, necesitado de un componente participativo para conectar con el fútbol actual. A través de encuestas sobre la actualidad deportiva, votaciones sobre cuestiones sin un impacto importante en el desempeño de la entidad (como por ejemplo el mencionado diseño del brazalete de capitán o el próximo objeto que se incorporará al museo) y sorteos, los usuarios suman unos puntos que pueden canjear a cambio de vivencias, sesiones ‘meet & greet’ con jugadores actuales o leyendas y coleccionables, entre otros.

¿Qué gana el Barça con este patrocinio?

Estos activos digitales también permiten a los equipos ofrecer productos y experiencias a sus seguidores internacionales, esto es, acercarse a los fans que no pueden acudir al estadio regularmente y hacerles sentir que forman parte del club. Es el caso, por ejemplo, de Fabian Eichhorner. “Creo que no hay mucha gente que tenga oportunidades como la de jugar un partido en el Johan Cruyff. Hace dos o tres años que me interesé en los ‘fan tokens’. Lo que más me gusta es que tienes la sensación de estar más cerca y formar parte del Barça”, reflexiona el simpatizante austríaco. Se trata de un ‘win-win’ en toda regla: unos consiguen fidelizar y ‘monetizar’ a un público muy concreto que antes solo aumentaba el número de ‘followers’ en redes sociales y los otros disfrutan de una relación con el club al que siguen y admiran de una forma diferente a la tradicional.

Los 'tokenistas' del Barça visitaron esta semana el 'Immersive Tour' | Víctor Salgado/FC Barcelona

Además de llevarse un porcentaje de cada compra de un ‘fan token’ –cuyo valor fluctúa en función de diferentes variables, entre ellas el sentimiento que hay alrededor del equipo–, el departamento comercial del Barça llegó a un acuerdo con Socios.com a principios de 2020 para “buscar canales y formatos con el objetivo de conectar con nuevas audiencias y generar ‘engagement’ con sus fans de todo el mundo”. ‘Chiliz’, la plataforma 'blockchain' que impulsa Socios.com, lanzó unos 600.000 ‘fan tokens’ en junio de ese mismo año a un precio cerrado de dos euros. Tardaron menos de dos horas en agotarse y llegaron a 106 países. La demanda fue cinco veces mayor que la oferta inicial (1,3 millones de dólares en ventas).

Más que un ‘partner’ global

La alianza entre el Barça y Socios.com se reforzó el verano pasado con la compra de un 24,5% de Barça Studios por parte de la compañía con sedes regionales en Madrid, Suiza y Malta, que pagó 100 millones de euros “para acelerar el crecimiento de la estrategia audiovisual y de ‘blockchain’, NFT y Web.3 del club”. En el marco de este acuerdo, la entidad lanzó hace unas semanas 'Barça Vision', que será una parte fundamental en la estrategia para digitalizar el Espai Barça y "agrupar la comunidad digital de aficionados culés de todo el mundo". Como no podría ser de otra forma, la junta directiva de Joan Laporta quiere 'explotar' esta vía de ingresos y fidelización.

"Para mí este tipo de experiencia son una brutalidad. Esto no va de ganar dinero, está mucho más enfocado a disfrutar de eventos que no te habías ni imaginado. ¿Cuánta gente ha ido al palco del Barça o ha sido entrenado por técnicos del club? Hay socios de toda la vida que no lo han hecho nunca. A todo el mundo le gusta que cuenten con su opinión y tener la posibilidad de elegir el diseño de un brazalete del capitán o el banderín de un córner", finaliza Iván sobre este negocio que permite a la entidad culé ofrecer un producto muy especial a hinchas a los que antaño no lograba 'enganchar'.