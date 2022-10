Eric y Koundé deberían estar contra el Almería

Ninguno de los dos tiene una lesión importante y descansarán ante el Viktoria Plzen Xavi solo tiene un central puro y Piqué y Marcos Alonso serán la pareja titular en el adiós de la Champions

Xavi Hernández puede respirar. Eric García y Jules Koundé no tienen nada importante y, si no hay ningún contratiempo, podrán estar a disposición del entrenador para el próximo partido de Liga contra el Almería, según ha avanzado el diario 'As'.

Ambos centrales tuvieron que abandonar el terreno de juego con molestias en el partido ante el Valencia. Eric Garcia lo tuvo que hacer en la primera mitad, en el minuto 42, siendo reemplazado por Marcos Alonso. Esta mañana, el defensa de Martorell ha sido sometido a pruebas médicas. Según el parte médico hecho público por el club tiene una sobrecarga en el obturador externo de la cadera izquierda. Será baja el martes ante el Viktoria Plzen, pero debe estar recuperado para el próximo partido de Liga ante el Almería.

Preocupaba menos lo que pudiese tener Koundé. El francés abandonó el terreno de juego a un cuarto de hora para el final. Piqué entró en su lugar. Al final del encuentro, el propio jugador tranquilizó a todo el mundo explicando que solo eran unas molestias. Así lo han confirmado las pruebas médicas que se le han hecho esta mañana. Sufre una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Descansará también en el intrascendente partido de Champions y podrá jugar el sábado ante el Almería.

PIQUÉ - MARCOS ALONSO

Cuenta el Barça con cinco centrales puros en su plantilla, pero cuatro de ellos están ahora de baja. Además de los citados Koundé y Eric Garcia, Araujo no volverá hasta después del Mundial, mientras se espera que el danés Christensen pueda recibir el alta médica antes del partido contra el Almería. Con tantas bajas, Piqué y Marcos Alonso, a quien Xavi ya ha utilizado como central izquierdo en varios partidos, apuntan a pareja titular el martes ante el Viktoria Plzen.