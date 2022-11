Endrick ya habla sobre su futuro

El brasileño del Palmeiras desvela que "no tengo un club favorito" "Debo aprender y hacerlo bien en Brasil para poder jugar luego en Europa"

Endrick es la gran joya del mercado. El jovencísimo delantero del Palmeiras es el jugador más deseado por los clubs europeos y su entorno ha mantenido contactos con varios clubs, entre ellos el Barça, Madrid o PSG.

En una entrevitsa concedida a 'So Foot', Endrick no quiso mojarse sobre su futuro. "No le hago caso a los rumores. A mi me gusta ver fútbol de todos los países europeos para aprender del juego. No tengo un club favorito porque solo me centro en jugar en Brasil y luego ya se verá".

El goleador brasileño sí que indicó que tiene a dos exmadridistas como referencia en su juego. "Me gustan mucho Ronaldo el 'Fenómeno' y Cristiano Ronaldo. Son dos jugadores que siempre me han encantado por su fuerza y velocidad. Me gusta mucho la manera que tienen o tenían de ir superando a las defensas gracias a su velocidad y me identifico con sus características. También me gusta Neymar y ver la velocidad en la que se juega en la parte ofensiva en el PSG".

Endrick habló con SPORT de algunos jugadores brasileños que pasaron por las filas azulgranas | Joaquim Piera

Pese a todo lo que se está hablando, Endrick tiene claro que aún no quiere decidir nada sobre su futuro. "Lo primero que tengo que hacer es jugar bien a fútbol en Brasil para poder llegar algún día a Europa. Luego ya se dará. Solo me centro en trabajar e intentar ganar. Si tengo una característica es que no me rindo nunca porque me gusta ganar".

Endrick y su entorno han ido entrevistándose con algunos clubs potentes de Europa. El PSG ha sido el último, aunque el Madrid está muy encima de su entorno. Su agente también ha estado varias veces en Barcelona y hay contacto directo habitual. El club blaugrana sabe ya las condiciones que tendrá para que pueda salir, pero hasta el verano no se tomará una decisión final por un jugador que puede marcar una época.