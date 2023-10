Los elogios de Deco a Joao Félix y Fermín antes del clásico

"Para jugar bien a fútbol tienes que estar feliz y él lo está", dijo el director deportivo del Barça sobre el atacante portugués También destacó el gran rendimiento del canterano: "Hizo muy buena pretemporada y ha ido aprovechando sus oportunidades"

Deco elogió a Joao Félix antes del clásico contra el Real Madrid en el Estadi Olímpic Lluís Companys, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2023/24. El director deportivo del FC Barcelona aseguró que para los responsables deportivos culés es un orgullo contar con el atacante portugués y destacó su “felicidad” para justificar su buen rendimiento en lo que llevamos de temporada.

“Está contento. Para jugar bien a fútbol tienes que estar feliz y él lo está. Nosotros también estamos de tenerlo con nosotros. Si marca un gol contra el Madrid será muy importante para nosotros, pero lo mejor es poder contar con él”, declaró Deco, que también tuvo buenas palabras hacia Fermín López, también titular en el clásico: “Sabemos de dónde venía. Hizo muy buena pretemporada y ha ido aprovechando las oportunidades que ha tenido desde entonces”.

“Desde el primer día sabemos la calidad que tiene”, finalizó el director deportivo barcelonista sobre la irrupción del canterano. Deco también fue cuestionado por Jude Bellingham, incontestable líder del Real Madrid, y no quiso quedarse con su oportunismo de cara a puerta. “Es un gran jugador. Lo está haciendo muy bien, marcando muchos goles, pero independientemente de sus tantos está ofreciendo un gran rendimiento”, dijo.

Deco opinó que un clásico “es un partido distinto” a cualquier otro. “Por supuesto que no se ganará la Liga hoy, pero la gente está a la expectativa. No hay favoritos, creo que será un partido divertido y tenso”, valoró. Por último, no se ‘mojó’ sobre la posible llegada de Vitor Roque en enero: “Todo depende del ‘fair play’ y de las normas de LaLiga que debemos cumplir. Si hay alguna posibilidad, lo intentaremos. Él ya lo sabe”.