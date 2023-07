Eduard Romeu: cuando rectificar es de sabios

El vicepresidente económico del FC Barcelona ha tenido un gesto que le honra Si todos quieren lo mejor para el Barça, ¿por qué no se puede hablar más y compartir pensamientos?

Para pedir perdón o disculparse hay que ser valiente y humilde al mismo tiempo. Valiente para atreverse a dar el paso y humilde para abandonar la soberbia que vestimos en demasiadas ocasiones. El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, consciente de que se había equivocado con los miembros de diferentes grupos de opinión y con Jaume Llopis, sin menoscabo de que pueda seguir pensando que aquellos no estuvieron acertados en el contenido de los burofaxes, ha tenido un gesto que le honra. Y es de justicia reconcérselo.

Que tuviera el detalle de ir a ver a Jaume Llopis a su oficina, disculparse y ofrecerle todo el diálogo que haga falta en materia económica, es una gran noticia. Y así debería ser para todos los actores del barcelonismo. Menos insultos, menos bravatas, menos soberbia, menos cobardía y más unidad. Al final, si todos quieren lo mejor para el FCBarcelona, ¿por qué no se puede hablar más y compartir pensamientos? ¿Por qué no ayudarse unos a otros? Pero para eso hace falta algo muy importante: honestidad. Y Romeu lo ha sido. Ojalá no sea flor de un día. Tomen nota.