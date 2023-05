El dato que da esperanzas al Barça con Umtiti

Ha sido titular en 19 de los últimos 20 partidos y acumula más de 1700 minutos esta temporada El club azulgrana está convencido que podrá sacar rendimiento económico por su traspaso

Después de unos años complicados, Samuel Umtiti ha resurgido en el Lecce. El central francés hizo una apuesta por este humilde equipo italiano y le ha salido redonda, pues está consiguiendo tener continuidad y poco a poco está recuperando el nivel que hace unos años le convirtió en uno de los mejores centrales de Europa y también uno de los más valorados.

Su entrada en el equipo fue progresiva. Llevaba mucho tiempo de inactividad y sin apenas minutos y necesitó tiempo para adaptarse al ritmo de competición y también a una nueva liga, la italiana, donde las defensas tienen una gran importancia.

Además, no es lo mismo jugar en el Barça que hacerlo en el Lecce, de aspiraciones muy menores y con planteamientos radicalmente distintos a los que Umtiti estaba acostumbrado a vivir en el Spotify Camp Nou.

Pero con trabajo y tesón, el francés ya se ha convertido en un jugador imprescindible para el Lecce de Marco Baroni que ha alineado a Samuel como titular en 19 de los últimos 20 partidos. Umtiti necesitaba continuidad y minutos para volver a recuperar su nivel y se los está dando. Lleva acumulados más de 1700 minutos, una cifra que no alcanzaba desde la temporada 2017/18. Muy buenos números

Umtiti siempre destacó por tener una gran salida de balón y con un 86.5% de acierto en el pase lo sigue demostrando. Mantiene intacta su capacidad defensiva al ganar 16 duelos de media por partido, un 63.3% y recuperar 15.5 balones de media cada 90 minutos. El 85.1% de las veces que le han intentado regatear, ha tenido éxito su defensa, en comparación al 78.5% de media de la Serie A en la temporada 2022/23. Son cifras que ponen de relieve que el defensa francés está volviendo después de mucho tiempo alejado de los focos y que está dispuesto a recuperar el tiempo perdido. El Barça, atento a posibles ofertas

En Barcelona están muy satisfechos con la mejora de Samuel Umtiti. Pese a que su cesión al Lecce no les ha dado un gran rendimiento económico, están convencidos que su gran temporada puede servir para que el jugador reciba alguna propuesta mejor este verano. A día de hoy no contemplan que forme parte de la plantilla de Xavi, que tiene la posición muy bien cubierta y entienden que otros clubes de la Liga italiana mostrarán interés por él viendo como ha respondido esta temporada. También pueden aparecer propuestas de Francia, donde Umtiti quería regresar el verano pasado. El Lecce no ser reservó opción de compra y si quiere quedárselo en propiedad debería negociar de nuevo con el Barça. Es muy probable que después de firmar una temporada tan buena, a Umtiti le salgan pretendientes de más entidad, aunque el jugador se ha sentido muy feliz en el equipo italiano.