La dura bienvenida de Xavi a Henry en el Barça: "No has ganado nada..."

El exfutbolista francés repasó su etapa en el FC Barcelona y explicó una anécdota en su llegada al club, con Xavi como nuevo capitán del equipo El actual comentarista de 'Amazon' salió en defensa de Leo Messi en el partido del PSG frente al Troyes

Thierry Henry es un tipo peculiar, de los que dejan huella en el fútbol. Antes y después de su retiro como profesional. En medio del lío en París por la sanción a Leo Messi, el exjugador francés no dudó en usar su altavoz como comentarista para salir en defensa del astro argentino. También repasó algunos de sus momentos en las tres temporadas que fue futbolista azulgrana.

En su labor de comentarista de la Ligue 1 en 'Amazon', Henry criticó la forma de solucionar los problemas en el PSG. "Ahí está Messi, se lleva bien. En el PSG pasaron cosas mucho más graves. Messi, en cambio, lo pagó caro. ¿Tenía razón? No, no te pierdes un entrenamiento...", reconoció Henry.

"Por lo general, son los mayores los que te dan las normas cuando llegas al club. Cuando yo llegué al Arsenal, era imposible hacer lo que quería hacer. Te multaban si alguna vez te excedías un poco en tu función", apuntó.

Después de su etapa en Londres, el francés fichó por el FC Barcelona en la temporada 2007/08 procedente del Arsenal, de donde venía con el estatus de 'ídolo' y 'leyenda'. En su llegada a 'Can Barça', se encontró con alguien que le bajó los humos.

El actual técnico del primer equipo acababa de recoger el testigo de la capitanía tras la salida de Puyol, y pese a tener tres años menos que el francés le dejó claro como funcionaban las cosas en el club. "Cuando llegué al Barça, me reía con el 'Més que un club". Xavi me dijo 'aquí no has ganado nada... Cuando hayas ganado, podrás hablar", explicó Henry.