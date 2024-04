Donnarumma desata el nerviosismo en el PSG

Gianluigi Donnarumma pasa por ser uno de los porteros con mayor prestigio en Europa. Destacó en el Milan y la selección italiana y el PSG tiró de talonario para ficharlo en la temporada 2021-22. Una contratación que sigue siendo muy controvertida.

Donnarumma ha cumplido con nota en la débil Ligue1. En cambio, se ha estrellado en la competición maldita para el PSG: la Champions League.

En Francia tienen muy presentes las dos eliminaciones consecutivas en los octavos de final con el transalpino bajo palos. La primera fue frente al Real Madrid en la campaña 2021-22.

El PSG de Messi ganó en el Parque de los Príncipes (1-0), pero cayó en Madrid en gran parte por culpa de Donnarumma. Un error suyo en el juego con los pies ante Benzema fue el inicio de la remontada blanca. El Madrid se impuso por 3-1 y pasó a cuartos de final.

Primer gol de Benzema, tras el error de Donnarumma / Sergio Perez | EFE

Este borrón no fue puntual. Se repitió en la siguiente edición de la Champions, en la 2022-23 ante el Bayern de Múnich. La eliminatoria se puso muy cuesta arriba para los parisinos con un 0-1 en la ida con un gol de Coman. Donnarumma vio como el balón se le escurría por debajo el cuerpo en un lanzamiento inofensivo. Fue el principio del fin para el PSG que también perdió en la vuelta por 2-0.

El gol de Christensen

En su tercera temporada en París rompió el maleficio de los octavos de final frente a la Real Sociedad. Donnarumma estuvo solvente. No obstante, volvió a desesperar a la hinchada del PSG en el partido de ida frente al Barça en los cuartos de final.

El tercer gol del Barça, obra de Christensen, activó otra vez las alarmas ya que el italiano no salió en un córner rematado desde el área pequeña. Nadie entiende cómo un portero de 1.96 m. se quedó bajo palos en vez de atacar el balón.

Donnaruma se quedó bajo palos en el córner del gol de Christensen al PSG / Valentí Enrich

El analista de L'Equipe especializado en porteros, Jérome Alonzo, fue muy duro con Donnarumma: "Vi a un chico con fiebre, como si fuera su primer partido de Champions. No dio confianza a sus compañeros cuando debería haber sido el jefe".

Alonzo, ex meta del PSG, añadió que "los italianos son porteros que no salen. Tenemos que romper esto para que el chico pueda alcanzar el nivel más alto. No se puede recibir un gol como el del Barcelona el miércoles".

No mejora con los pies

Mientras Donnarumma no mejora por alto, Borja Álvarez, el portero de porteros del PSG, insiste en que sea más fiable con los pies. "Su juego en los pases no es mucho mejor. Tenemos que parar con esto porque su problema son las salidas".

L'Equipe también muestra sus estadísticas que contrastan mucho entre la Ligue1 y la Champions League. Su porcentaje de paradas, por ejemplo, es peor en Europa (81,63 en Francia por un 71,43 en Europa).

Donnarumma mantiene su estatus de titular por delante del ex blaugrana Arnau Tenas y el ex madridista Keylor Navas. Su titularidad ante el Barça está asegurada ante la intranquilidad que genera en el entorno del PSG.