El doble lateral contuvo a Jordi Alba

El Barça echó de menos la versión más atrevida del futbolista de L’Hospitalet en el Coliseum Alfonso Pérez El tercer capitán blaugrana apareció poco en ataque y no estuvo fino con el balón; acabó con 15 pérdidas

Xavi apostó por el doble lateral en banda izquierda para intentar superar el sólido entramado defensivo del Getafe. Alejandro Balde ejerció de extremo y Jordi Alba se ubicó en el lateral; el primero tuvo la misión de abrir el campo y el segundo de aprovechar los espacios interiores. El FC Barcelona, sin embargo, echó de menos en el Coliseum Alfonso Pérez la versión más atrevida del futbolista de L’Hospitalet.

El tercer capitán del conjunto blaugrana, que disfrutó de la séptima titularidad de lo que llevamos de 2023, se contuvo demasiado, apareció poco en ataque y no estuvo excesivamente fino con el balón.

Poca presencia ofensiva

Había insistido mucho Xavi en la necesidad de generar más ocasiones de gol que en los últimos dos partidos. El partido aún no había comenzado y el técnico egarense ya daba instrucciones a Alba, consciente de que debía ser importante y marcar diferencias en los últimos metros. Las 39 intervenciones del lateral en la primera mitad fueron poco relevantes. Completó tres balones en largo, pero ningún centro. La apuesta no acabó de funcionar en ataque. En defensa estuvo muy poco exigido, pero actuó con sobriedad en las pocas acciones en las que tuvo que aparecer.

En la segunda mitad, las cosas no mejoraron. Especialmente en cuanto a la precisión de sus pases. Jordi Alba cometió algunas pérdidas no forzadas por los rivales que ayudaron al Getafe a ‘estirarse’. Sí que estuvo algo más afinado en sus centros. En el minuto 55 conectó con Robert Lewandowski, pero el remate de cabeza del polaco no encontró portería. Fue una de sus últimas intervenciones destacadas, pues poco después de la hora de juego fue sustituido por Ansu Fati. Balde, muy poco inspirado como atacante, atrasó su posición.

Apuesta fallida

Alba se fue al banquillo con un total de 68 minutos jugados, 55 toques, 36/51 en los pases (71 por ciento de acierto), dos balones en largo, un único centro bueno, una ocasión peligrosa generada y 15 pérdidas. Más allá de los números, la entrada del de L’Hospitalet en el once inicial no dio los frutos esperados. El Barça no encontró en el doble lateral izquierdo la fórmula que necesitaba para tumbar el muro azulón.

Tampoco lo fueron los dos extremos: Ansu y Ferran no aportaron desequilibrio y el cuadro culé encadenó el tercer partido consecutivo sin ganar... ni marcar.