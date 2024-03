El dilema de Xavi para frenar a Mbappé

Todavía quedan casi 20 días para el PSG-Barça y en el club catalán están aprovechando el 'dulce' parón para recargar pilas y desconectar un poco. Con el rabillo del ojo, no obstante, en el cuerpo técnico ya piensan cuál es la mejor fórmula para tratar de frenar a Kylian Mbappé, la gran amenaza del conjunto galo.

En lo que va de 2024, el nuevo orden de Xavi está más que claro: Araujo, central y Kounde, lateral. Así vienen formando desde hace ya un par de meses, incluso en noches grandes. La final de la Supercopa de España ante el Real Madrid fue el último episodio de la 'versión lateral' del charrúa. De hecho, el '4' blaugrana suma 25 duelos este curso en el eje central de la defensa, por seis encuentros en los que se situó en el carril diestro.

La lateralización de Kounde se ha visto magnificada, sobre todo, con la grave lesión que sufrió Alejandro Balde en los cuartos de final de Copa frente al Athletic, que le mantendrá en el dique seco todo lo que resta de temporada. Con Marcos Alonso también en la enfermería, el recurso de Xavi Hernández pasó por cambiar de banda a Joao Cancelo, situándolo en el lateral izquierdo y dejando a Kounde como principal alternativa a situarse por la banda derecha de la defensa.

Ahora, el debate vuelve a estar servido, aunque con una sensación generalizada de que el técnico azulgrana podría optar por dar continuidad a las preferencias mostradas últimamente. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que funciona es mejor no tocarlo. Y el equipo ahora está ganando en solidez, también un Kounde que ha recuperado una buena versión.

Por otro lado, hay que recordar que Jules conoce personalmente a un Mbappé con el que entrena en la selección y pasa muchas horas de hotel en las concentraciones del equipo galo. Eso no deja de suponer una ventaja a la hora de intentar minimizar el impacto del crack de Bondy, sin duda el mejor argumento ofensivo del elenco de Luis Enrique.

Con Kylian, casi un dos contra uno

Mbappé parte siempre desde la izquierda pero aprovecha el carril existente entre el lateral y central derecho del oponente, por lo que Araujo estaría muy pendiente de Kounde para realizar ayudas cada vez que el delantero francés intentara castigar al espacio. Y es que el gran peligro de Kylian no reside cerca de la cal, sino con sus cabalgadas en diagonal hacia la zona de castigo, de ahí que la intervención del central derecho sea tan o más clave que la del lateral.

La pareja de Araujo en el eje de la defensa, si no hay ningún contratiempo, apunta a ser Pau Cubarsí, quien está de dulce habiendo sido convocado con la selección española absoluta y se ha asentado en once titular de Xavi Hernández. Por lo que respecta al lateral izquierdo del equipo, no debería haber ningún tipo de dudas: Joao Cancelo volvería a jugar a banda cambiada.

En cualquier caso, la decisión definitiva no está tomada. Esta noche hay un Francia-Alemania y en el Barça seguirán acumulando todo tipo de detalles referentes a Mbappé. El envite en el Parque de los Príncipes aún queda lejos y no será hasta más adelante cuando se tome la decisión definitiva. Haciendo un símil con el tenis, a día de hoy se podría decir 'ventaja Kounde'.