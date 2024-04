Destrozan a Mbappé en Francia: "Invisible, infeliz..."

Kylian Mbappé fue la diana de las críticas de la prensa francesa por su actuación en el PSG - FC Barcelona, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions LEague. Los medios no tuvieron compasión con el delantero, a quien ya le están pasando factura por no querer renovar y estará a punto de fichar por el Real Madrid.

L'Equipe, el diario deportivo más importante, le ponen como nota un rotundo suspenso (3) recordando que el futbolista "era esperado con impaciencia y faltó a su cita".

En el comentario del 1x1 solo salva que "tuvo piernas y provocó mucho", si bien añade que "no pudo marcharse del marcaje de Koundé y Araujo". L'Equipe añade que "incluso evitó el regate para favorecer el pase sin mucha inspiración. Por tanto, no fue muy peligroso y no tomó buenas decisiones, aunque participó en el gol de Dembélé".

Mbappé se retiró del campo, mientras los jugadores del Barça celebraban la victoria / Valentí Enrich

Por su parte, Le Parisien fue mucho más duro titulando "cero tiros a puerta, 13 pérdidas de balón... Estadísticas que duelen a Kylian Mbappé". El artículo sigue por la misma línea afirmando que el crack estuvo "invisible" y que su mal partido "costó la victoria a los parisinos".

Sin excusas

El analista de Canal+, el ex jugador Habib Beye dijo que había encontrado al futbolista "extinto e infeliz". Al mismo tiempo elogió el comportamiento de la defensa del Barça. Jules Koundé quedó reforzado en su país y felicitado en un partido que no era fácil ya que "debía contrarrestar su patriotismo".

Mbappé, sujetado por Raphina, en el PSG - Barcelona / Valentí Enrich

La estadística cruje a Mbappé ya que el delantero perdió 13 balones sin llegar a los registros de Ousmane Dembélé con 21, pero se salva por su golazo. Además, Kylian solo tocó 44 balones y apuntan que Barcola, que salió en el descanso y dispuso de la mitad del partido intervino en 34 acciones.

Por su parte, Le Figaro también lo suspende con un 4 comentando que "Mbappé estuvo demasiado discreto".

La opinión, por tanto, fue unánime sobre el decepcionante encuentro de Mbappé cuando se esperaba mucho de él. Su imagen en Francia se sigue deteriorando a la vez que cada vez parece más cercano su fichaje por el Real Marid la próxima temporada una vez expire su contrato.