Descanso para cuatro ‘pesos pesados’ de Xavi

El entrenador del Barça ha aprovechado que la visita al Amberes es virtualmente irrelevante en términos clasificatorios para gestionar cargas Varios futbolistas de la columna vertebral blaugrana se ahorrarán el viaje a tierras belgas

Pocas horas después de la derrota contra el Girona en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, el FC Barcelona ha facilitado su lista de convocados para la visita al Amberes, correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League y virtualmente irrelevante en términos clasificatorios.

Xavi Hernández ha aprovechado que sus jugadores ya han hecho los deberes en la máxima competición continental para dar descanso a cuatro futbolistas muy importantes de su plantilla: Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ilkay Gündogan y Robert Lewandowski. Los cuatro jugadores se quedarán en Barcelona y podrán descansar para llegar en perfectas condiciones al duelo del próximo sábado en Mestalla.

Sí que viajarán a tierras belgas efectivos como Cancelo, Pedri, Joao Félix o Koundé, que también acumulan bastante carga física. Lo más normal, sin embargo, es que Xavi no les incluya en el once inicial o que, en caso de que lo haga, limite sus minutos. Ganar en la Champions siempre es importante deportiva y económicamente, pero ello no puede provocar que el Barça no cuide a sus futbolistas.

En el marco de un calendario que no da treguas, Xavi ha aprovechado la mínima ocasión para dar descanso a jugadores de su columna vertebral. La prioridad es que recuperen su mejor versión y, sin ningunda duda, ahorrarse el viaje a Amberes les ayudará.