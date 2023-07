Dembélé viaja a Las Vegas y se negociará su traspaso

El extremo francés formará parte de la expedición para disputar el último amistoso de la gira frente al Milan El 'Mosquito' ha solicitado por carta al club que su salida sea negociada y el Barça le da cinco días para formalizar su contrato y que el PSG presente una oferta

El 'caso Dembélé' estalló en Dallas y tendrá su continuidad en Las Vegas, donde la expedición del FC Barcelona viaja este lunes para disputar la madrugada del martes al miércoles (5.00, hora española) el último partido de la gira estadounidense frente al Milan.

Ousmane Dembélé formará parte de la expedición barcelonista a la espera de que se resuelva su futuro. Como informó SPORT, el futbolista quiere que sea una salida negociada, en forma de traspaso y que pueda contentar a todas las partes sin abonar la cláusula.

Para ello, el futbolista envió una carta al club como previo paso formal para que se cumpla esta intención. Su idea y la de su entorno es que no se tenga que recurrir al pago de la cláusula de rescisión, que es sabido, a partir de este martes pasa de costar 50 a cien millones y si el PSG la abonara hoy lunes -aunque materialmente es casi imposible- el 50 por ciento, es decir, 25 'kilos', sería para el propio futbolista.

Dembélé es consciente de que su marcha afecta al FC Barcelona y espera que el club azulgrana pueda sacar una cantidad mayor, de acuerdo con el París Saint Germain, a quien ha solicitado que no abone la cláusula y que negocie.

'Dembouz' marcó su último gol de azulgrana en el clásico de Dallas y ahora está por ver si Xavi le da minutos ante el Milan o si opta por dejarlo en el banquillo a la espera de que se desencalle su situación antes del partido vía traspaso negociado.

Cinco días para negociar

El FC Barcelona le da un plazo de cinco días a Ousmane Dembélé para que negocie su contrato con el París Saint-Germain -un aspecto formal, pues se intuye que ya están todas las condiciones con su nuevo club pactadas- y dentro de estas 120 horas también se fija el límite para que la entidad parisina le presente una oferta formal al Barça.

El club azulgrana no aceptará nada que no esté bastante por encima de los 50 millones estipulados en su cláusula todavía actual -hasta este martes-, aunque lo más probable es que no se llegue a los cien millones de euros.