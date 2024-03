Dembélé, nada serio

Saltaron las alarmas ayer en París cuando se supo que Ousmane Dembélé sería baja para el partido de Ligue 1 en Montpellier. Desde Francia apuntaron que todo era por culpa de unas molestias en el oído. No fue incluido en la relación de convocados para el encuentro en el Stade de La Mosson, que se resolvió en favor del FC Barcelona con un partidazo de Kylian Mbappé.

La dolencia de Ousmane generaba intranquilidad no solo en el seno del PSG, sino también en el de la selección francesa de Didier Deschamps y de cara a la eliminatoria de Champions frente al Barça. Empezando por esa ventana internacional, hemos sabido que en principio no peligra la presencia del galo con el 'Equipe de France'.

AMISTOSOS DE FRANCIA

Los 'gallos' se las verán en sendos amistosos con Alemania y Chile. A priori, este lunes Ousmane será evaluado por los médicos, pero no debería haber problemas para que estuviera OK para el primer encuentro del sábado. Según hemos podido saber, Luis Enrique decidió que no jugara por la fuerte medicación que estaba tomando el jugador tras esos problemas en el tímpano.

Luis Enrique, entrenador del PSG, en rueda de prensa / EFE

Ayudó también el hecho de que el cuadro parisino tenga mucho margen al frente de la clasificación. En otras circunstancias, quizás sí se hubiera forzado al extremo. En cualquier caso, lo que sí está clarísimo es que Ousmane para nada peligra de cara a la eliminatoria de Champions ante el Barça. El destino ha sido caprichoso y ha querido que el galo se cruce con su exequipo apenas un puñado de meses después de su salida traumática del club azulgrana.