Deco, a SPORT sobre Vitor Roque: "Tiene condiciones para triunfar en el fútbol mundial"

El Director de Fútbol azulgrana admitió que el Barça trabaja para inscribir lo antes posible al brasileño "A mí me habría gustado jugar con Lewandowski; estoy seguro que Vitor Roque también"

Deco disfruta hablando de fútbol. En su entrevista con SPORT, el exjugador valoró el caso de Vitor Roque, al que augura un gran futuro. "Vitor tiene condiciones para triunfar", vaticinó.

Desde hace muchas semanas, el suspense rodea el caso del formalmente ya jugador del Barça. Los problemas de 'fair play' permitieron cerrar el traspaso en verano pero no la inscripción del ariete, que sigue recuperándose de su lesión en el tobillo mientras espera noticias desde Barcelona. Antes de valorar el caso de Roque, Deco quiso dejar claro que se trata de una "apuesta de club" y no de un suya personal. "Vitor no es una apuesta mía. Es normal que se diga que este es apuesta de uno y el otro, de otro. Pero Vitor es una apuesta del club. El departamento de 'scouting' también dio su visto bueno, es una apuesta del presidente, que también escuchó mi opinión, y también una apuesta de Xavi. Roque no estaría aquí si no fuera por el visto bueno de Xavi", aseguró.

"Todos queremos que Vitor venga lo antes posible"

Preguntado por si cree que el atacante de 18 años podrá ser registrado en LaLiga en el próximo mercado de invierno, el luso-brasileño explicó la situación sin 'mojarse' en exceso. "Todos queremos que venga lo antes posible. Ya desde el principio se habló de que solo vendría a partir de enero, porque esa era la condición que puso el Athletico Paranaense. Estamos haciendo todo, sabemos las normativas de LaLiga, que ha habido algunos cambios que nos pueden ayudar y, si esto ocurre, también tenemos algunas responsabilidades con LaLiga a la hora de cumplir algunas cosas pendientes", relató.

Hace unas semanas, el ejecutivo culé se mostró algo pesimista de cara a inscribir a Roque en enero. Sin decirlo explícitamente, Deco dejó esta vez la puerta abierta. "Hubo algunos cambios en LaLiga y hay que verlo. Tenemos gente en el club, financieros, gente de LaLiga, gente que interpreta la normativa dependiendo de nuestra situación... De todo esto nos reuniremos y veremos cómo podemos afrontar esto", argumentó.

"Vitor tiene movimientos de delantero importante"

En cierta medida, Roque todavía es bastante desconocido para muchos aficionados del Barça, que solo han podido ver al brasileño en algunos clips por redes sociales. En su charla con SPORT, Deco analizó las características del '9'. "Es un chaval que tiene gol. Y eso es muy difícil de encontrar. Todos los clubes buscan gol. Es joven y tiene movimientos de delantero importante. Busca el espacio mucho, presiona, se mueve muy bien a la espalda de los centrales, en el área... tiene condiciones importantes para ser un gran jugador en el fútbol mundial", vaticinó sobre Roque, una incorporación que sale por 30 millones fijos más otros 31 en variables.

Se produzca cuando se produzca su aterrizaje en la Ciudad Condal, lo que está claro es que Vitor compartirá vestuario con Robert Lewandowski. El segundo es presente del Barça, el primero debe ser futuro. Y, para crecer, es importante empaparse tanto como pueda de una referencia del gol como es el polaco. "Si yo fuera Vitor Roque me gustaría tener a un Lewandowski, por supuesto. A mí como futbolista me habría gustado jugar con Robert. Siempre te gusta jugar con los buenos. Creo que a Vitor le encantaría tener a los mejores jugadores a su lado y sabemos que 'Lewy' es uno de los mejores del mundo. Ha hecho historia y está haciendo historia todavía", dijo sobre el ex del Bayern, que este domingo obró la remontada frente al Alavés.

Confianza máxima en Lewandowski

Aprovechando la mención del delantero polaco, SPORT quiso saber las intenciones del Barça con Lewandowski el próximo año. En las últimas semanas hay quien ha criticado a Robert. El Director de Fútbol azulgrana, sin embargo, fue claro: la confianza del club en su ariete está intacta. "Lewandowski tiene contrato y este es nuestro único planteamiento. Estamos contentos con él y es uno de los líderes del equipo", comentó Deco.

El Barça sigue necesitando a un pivote defensivo específico, pero este no llegará en el mercado de invierno. "Cuando se elaboró la plantilla, esta fue pensada para todo el año. Y esa idea no ha cambiado ni tampoco va a cambiar independientemente del 'fair play'. No creo que podamos hacer ningún movimiento en enero al margen de lo que ocurra con Roque", avisó para calmar los últimos rumores respecto a la búsqueda de un mediocentro que pueda reforzar al equipo en la segunda mitad de curso.

Tranquilidad con Gavi

Por otra parte, Deco transmitió total tranquilidad sobre la situación de Gavi, que actualmente está jugando gracias a la medida cautelar de un juez. "Esperamos que no haya ningún susto con él", deslizó el exjugador con una media sonrisa que supo a un control total de la situación.