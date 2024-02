Deco: "Si Xavi cambia de opinión, hablaríamos"

Tras dos buenos partidos consecutivos del Barça, uno ante el Nápoles y otro contra el Getafe, la rumorología dice que en el club azulgrana podrían plantearse que Xavi siga como entrenador la próxima temporada, algo que parece muy difícil, entre otras cosas, porque el de Terrassa tiene decidido marcharse.

De ello, ha hablado Deco, director deportivo del Barça. No lo contempla de momento, pero si Xavi cambia de opinión, lo tendrán en cuenta. "Irse ha sido una decisión suya y si algo cambia tiene que ser una decisión suya. Si esto pasa, hablaríamos, no descartamos nada. No nos lo planteamos porque es algo que no hay, si existe ya lo discutiremos en el momento", ha dicho el brasileño en una entrevista en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio, en la que se ha mostrado conforme con la fórmula de la dimisión diferida. "Me gustaría que no fuese así porque renovamos a Xavi porque se creía en un proyecto a más largo plazo, lo haces porque quieres que se quede. No quería que se anunciase porque lo quería aquí más años. Él tiene sus razones, sus motivos. Opino lo mismo que el presidente, por ser Xavi y porque la cosa puede funcionar. La fórmula está bien".

El director deportivo ha hablado también de su relación con el entrenador. No sabe por qué gente ha dicho que no era buena. "Antes de estar aquí hacía años que no lo veía. No ha cambiado su forma de ser, es positivo, divertido. No sé por qué se pregunta por la relación, no sé de donde viene esto. Es buena en todos los sentidos. Tengo mucho respeto por Xavi jugador. Fuimos compañeros y después ha sido durante muchos años el mejor centrocampista del mundo, es leyenda de este club. Y le tengo respeto como entrenador, cogió un proyecto arriesgado y está haciendo bien las cosas, ha ganado una liga y el Barça vuelve a estar compitiendo".

Deco no contempla, de momento, la opción de que Xavi siga en el banquillo. A pesar de ello, explica que no están buscando todavía entrenador "porque no es el momento. La temporada no se ha acabado, hay muchas cosas por delante, títulos y ganar un equipo. Este equipo tiene un ciclo por delante, con jóvenes y jugadores que quieren seguir. Estamos planificando, hay que saber el tema económico, que piensan los jugadores. La planificación no cambia por el entrenador. En el fútbol, en meses, pueden pasar muchas cosas".

El director deportivo ya descartó a Rafa Márquez como relevo de Xavi. "Rafa está creciendo como entrenador, es importante que el club tenga gente de calidad en el club", ha dicho. Y ha hablado del perfil que debe tener el técnico del Barça. "El Barça tiene una forma de jugar y el entrenador debe respetar esa idea, practicar un juego de calidad, hacer las cosas bien, tener el balón", ha explicado el director deportivo, que ha dejado claro que no hay tantos entrenadores en el mercado que puedan llegar al Barça y que se ha mostrado contundente sobre cuando se debe elegir al nuevo técnico: "Cuando la temporada esté más clara".

La Champions

Deco ha hablado también de su paso de agente a director deportivo y de su paso por el club como jugador. Un sueño en su nueva tarea, ganar la sexta Champions. "Sería un sueño ganar la sexta, no sé cuando, pero el Barça volverá a ganar la Champions. Hay que trabajar para que sea lo más rápido posible. Lo que voy a intentar es que mi paso por el club deje alguna cosa", ha explicado el director deportivo del Barça, que ha aclarado sus palabras sobre el modelo en una entrevista en Portugal. "Nunca discutí el modelo. Cruyff cambió la historia del club, al aficionado del Barça le gusta la calidad, que puede ser interpretada de muchas formas. La idea del Barça es actual. Nos gusta el City de Guardiola porque juega bien a fútbol, la Real de Imanol porque juega bien. Si solo compites y no juegas bien, no enamoras a la gente".