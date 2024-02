"No queremos vender a nadie y queremos reforzarnos"

El Director del Área de Fútbol del FC Barcelona, Deco, ha comentado en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio que su idea de cara a la temporada 2024-25 es "no vender a nadie y reforzar al equipo". A su juicio, el equipo no necesita potenciar todas las posiciones y cuenta con la participación de Frenkie de Jong, que cumpliría su sexta temporada.

"Mi idea es no vender a nadie y reforzar al equipo. No creo que necesitemos demasiado. La idea es contar con Frenkie, Gavi, Pedri, Araujo... Son el presente y el futuro. Es lo que yo pienso. Tienen que estar más años. Tenemos también a Koundé, Ferran, Christensen, Raphinha... Jugadores todos ellos muy importantes", ha comentado Deco.

Frenkie de Jong

Sobre la continuidad de Frenkie de Jong, que acaba contrato en junio de 2026, Deco ha dejado claro que "los temas que hablo con los agentes no los voy a comentar públicamente. Él es humano como todos, así que es normal que se enfade si cree que dicen que pretende marcharse cuando no es verdad".

Deco ha agregado que "creo que está contento. Yo soy Frenkie o Araujo con su edad y entiendo que quieren ganar. Y nos encanta, es lo que queremos. Queremos jugadores que quieran ganar en el Barça, no que quieran jugar en el Barça. Queremos que Frenkie se quede más años".

Y siguiendo con el futuro del centrocampista neerlandés, Deco ha añadido que "para mí no es un problema de salario, nadie me ha dicho que no se pueda pagar a Frenkie".