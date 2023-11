Deco reconoce que Vitor Roque será prioridad en enero

El director deportivo aseguró en 'DAZN' que el delantero brasileño tiene muchos números de llegar al Barça en enero La grave lesión de Gavi, "un jugador insustituible", podría avanzar el aterrizaje del atacante

Después del empate del FC Barcelona contra el Rayo Vallecano, "un rival difícil que presiona, lucha, trabaja y te hace sufrir", Deco reveló los planes de la dirección deportiva azulgrana de cara al mercado de fichajes de invierno. Aunque el responsable culé aseguró que "todavía no está decidido" el relevo de Gavi, un futbolista "insustituible por su carácter, su espíritu y su forma de jugar", sí que dejó entrever que Vitor Roque tiene muchos números de ser el 'escogido'.

"Lo que está claro es que no podemos fichar a un jugador como Gavi porque no lo hay en el mercado. Entonces, vamos a ver por qué posición apostamos. Seguramente vendrá Vitor [Roque] en enero. Lo estamos hablando y creo que va por ese camino", declaró Deco en 'DAZN'. Con estas palabras, el director deportivo confirmó dos cuestiones. La primera, que la secretaría técnica aún no ha definido su hoja de ruta definitiva. En segundo lugar, que el delantero brasileño tiene muchos números de ser prioritario en enero.

🗣️ "Seguramente en enero venga Vítor, todavía no está decidido, pero estamos hablando y creo que va por ese camino"



Deco, sobre los planes del FC Barcelona para el mercado de invierno en el micrófono de @_cristinabea en DAZN #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/U8rSqAGUbv — DAZN España (@DAZN_ES) 25 de noviembre de 2023

Sobre el partido, Deco lamentó las pérdidas de tiempo constantes de los jugadores del Rayo y destacó la segunda mitad del equipo de Xavi. "Dimos más sensación de peligro. Entiendo la frustración por empatar, pero hay que seguir luchando para sumar puntos", analizó.