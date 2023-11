Deco, sobre Frenkie de Jong: "Este año no haremos ninguna renovación"

El Director de Fútbol culé se refirió a la situación del neerlandés, con contrato hasta 2026 "Dependerá de él y también del club, como en el caso de otros jugadores"

Pese a haber solventado en los últimos meses varias renovaciones de jugadores importantes, en el Barça hay un caso que está marcado en rojo. Sobre todo, por lo ocurrido el verano pasado. Ni más ni menos, el de Frenkie de Jong, al que el club puso en el mercado pero ahora intenta atar más allá del 2026, cuando finaliza su contrato. En su charla con SPORT, Deco ya avisó de que no se esperan noticias a corto plazo respecto a una hipotética ampliación del centrocampista.

Sin rodeos, Deco se mostró tajante: la renovación de Frenkie no está ni mucho menos 'caliente' a estas alturas. "Este año no vamos a hacer ninguna renovación. No hablamos de eso. Estamos con tranquilidad, sin prisa, abordando a los agentes porque sabemos que hay jugadores que tienen esta temporada y una o dos más y en su momento se hablará con los agentes. Las dos partes tienen que estar contentas y ya veremos en el futuro", comentó el luso-brasileño, dando a entender que hoy por hoy el club tiene cuestiones más prioritarias.

Deco, en un momento de la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

"Claro que De Jong es un gran jugador..."

Deco no ocultó la importancia del ex del Ajax en el esquema de Xavi, pero se mostró cauto a la hora de valorar la situación. "Frenkie es un gran jugador, me gusta. Hay otros en situación similar, como Pedri, Raphinha, Ferran... son jugadores que tienen contrato y vamos a intentar ir mejorando poco a poco pero sin entrar en individualidades. Dependerá de él y también de la situación del club, como también en el caso de otros jugadores. Claro que De Jong es un gran jugador y nos gustaría tener a los buenos jugadores", explicó el ejecutivo culé.

Hay que recordar que Frenkie se recupera en la actualidad de una lesión de tobillo que sufrió a principios de octubre. El centrocampista está en el tramo final de su recuperación y en el club hay optimismo con que pueda reaparecer el día 25 ante el Rayo Vallecano.