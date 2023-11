Deco: "Espero que el proyecto de Xavi sea largo, que estemos al inicio, no a la mitad"

El director deportivo del FC Barcelona ha hecho pública su enésima muestra de confianza en el técnico blaugrana También ha reconocido que aceptó el nuevo cargo porque es "a largo plazo", pero el día que no esté Laporta se planteará dejarlo

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', repasa en una entrevista con EFE la actualidad el equipo azulgrana y hace pública su enésima muestre de total confianza en Xavi, con quien llegó a coincidir en el terreno de juego en su etapa de jugador azulgrana. Asimismo, también ha reconocido que en el club "no nos vamos a volver locos" con la lesión de Gavi, dado que "no se puede sustituir". Y, en este contexto, se abre un nuevo escenario en cuanto a la llegada de Vitor Roque en el mercado de invierno.

"Espero que su proyecto sea largo, que estemos al inicio, no a la mitad. Desde el principio, siempre que estaba con el presidente (Joan Laporta) defendía mucho la llegada de Xavi, porque el Barça necesitaba reconstruirse con gente que conoce el club. Y Xavi es un entrenador que te daba esa capacidad y esa tranquilidad para poder construir un equipo".

"Se ha ganado una liga importantísima y se está consiguiendo hacer un equipo de presente y de futuro, y ese es el camino. Ya sabemos todos que es importante que lleguen resultados y también queremos jugar bien a fútbol, pero yo creo que Xavi tiene todos los elementos para hacerlo bien", remarcó a EFE.

Miembro del equipo que conquistó la Liga de Campeones en 2006, Deco cree que, aunque al club se le asocie con el buen fútbol, sin resultados no es posible marcar una época. "Al Barça siempre le ha gustado hacer un fútbol atractivo. Estas es la idea del club. Pero un fútbol atractivo sin ganar, no te marca. Aquí, los equipos que han marcado una historia en el fútbol, al final acabaron ganando. Yo creo que una cosa no puede estar sin la otra".

La apuesta por La Masía

"Hay clubes que están haciendo locuras, se gastan doscientos y pico millones cada año y tampoco ganan la Champions", afirmó.

"Aunque el Barça no puede ser un equipo que solo traiga jugadores jóvenes y dependa de la cantera; nunca ha sido así en su historia. Tener jugadores jóvenes importantes está bien y se está viendo: se ha invertido con Araujo y está dando resultado; con Pedri lo mismo; Gavi y Lamine (Yamal) salen de la cantera", resalta al hablar de la irrupción en el primer equipo de jóvenes talentos, lo que, en su opinión, hay que saber combinar con jugadores contrastados.

"Pero hemos ganado LaLiga pasada porque hemos sido capaces de traer a Kounde, Raphinha, Ferran Torres, jugadores para competir. Hemos sido capaces de mantener a Frenkie de Jong y de traer a Lewandowski. Todo es un equilibrio de plantilla, del equipo, de lo que hay que buscar".

Su etapa como director deportivo

El Barcelona hizo oficial la llegada de Deco al club a mediados de agosto, y un mes después fue presentado como director deportivo, en un aterrizaje que trajo consigo una amplia restructuración del organigrama, tras la marcha de Jordi Cruyff y Mateo Alemany.

"No ha sido una decisión fácil de tomar. Tenía que dejar cosas importantes que había construido en los últimos diez años, también a nivel familiar. A nivel profesional, tenía ganas de cambiar y no hubiese hecho el cambio si no fuera por algo a largo plazo. No por algo que fuera una diversión o no fuera algo concreto", destacó Deco que, en cualquier caso, liga su futuro al del presidente Joan Laporta.

"Por su puesto, el día que no esté Jan (Laporta), me plantearé dejarlo. Es un proyecto que me hace ilusión por el presidente y por todo el reto que supone", concluye.