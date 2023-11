Deco: "Gavi es un jugador insustituible, pero no nos volveremos locos"

El director deportivo del FC Barcelona repasó la actualidad del club, así como la grave lesión del centrocampista "No hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer su trabajo, ni con su mentalidad, ni con su capacidad", ha comentado

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', repasa en una entrevista con EFE la actualidad el equipo azulgrana y admite que la grave lesión de Gavi, "un jugador, a día de hoy, insustituible", es un nuevo contratiempo al que entrenador y la secretaría técnica tendrán que hacer frente en los próximos días.

"A día de hoy, Gavi es un jugador que no se puede sustituir. No hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer su trabajo, ni con su mentalidad, ni con su capacidad. Discutir sobre sustituir a Gavi es un error; es una equivocación pensar que vamos a encontrar a un jugador para suplirlo. No lo encontraremos", indicó.

"No nos vamos a volver locos con la lesión de Gavi. Es triste para él, para nosotros como club, pero no encontraremos un sustituto", añadió el exjugador portugués.