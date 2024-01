Deco mira al futuro: ¿Cómo será el Barça tras este mercado invernal?

El FC Barcelona no hará ningún fichaje de última hora en este mercado de invierno, esta decisión ha sido tomada por parte de la directiva y la dirección deportiva, después de que sonaran varios jugadores para reforzar, especialmente, el mediocampo. La incorporación de Vitor Roque, que se adelantó debido al rendimiento que estaba mostrando Robert Lewandowski, será el único refuerzo que tendrá Xavi Hernández hasta final de temporada para competir por los dos títulos que hay en juego este curso (LaLiga y Champions League).

La lesión de Gavi hizo que se hablara de la necesidad de incorporar un jugador para cubrir una baja que era muy sensible. Pese a los numerosos jugadores que han sido vinculados con el club azulgrana en enero, Deco ha decidido, en todo momento, mirar a largo plazo. El fichaje Lucas Bergvall, quien se encuentra en la Ciudad Condal y pero que todavía no ha dado el 'sí' al Barça, ejemplifica la hoja de ruta que se ha marcado el director deportivo portugués.

A excepción de Vitor Roque, quien ya estaba firmado desde el pasado verano, el club no ha querido tomar decisiones cortoplacistas en esta ventana. Es más, la llegada del 'tigrinho' no deja de ser un movimiento estratégico, básicamente porque se espera que el polaco le ayuda a integrarse en estos próximos meses.

El centrocampista sueco ha pasado a ser una prioridad, pese a que no se vaya a incorporar inmediatamente al FC Barcelona, ya que los fichajes que quiere hacer Deco son pensando en el futuro del club antes que sumar piezas que te ayuden a competir, únicamente, hasta que termine la temporada. El director deportivo no quiere encontrarse ante la situación de fichar a 'parches' con los que no se cuente en futuras planificaciones.

Lo mismo sucede con Ibrahim Diarra. A través de la red X, la Academie Africa Foot sí que confirmó oficialmente la presencia de su jugador en Barcelona, a falta de cerrar la operación cuando cumpla los 18 años. El comunicado exacto era el siguiente: "Ibrahim Diarra, conocido como Kaká, se va a un curso de formación en Barcelona como parte de nuestra colaboración con el FC Barcelona. Le deseamos valor y éxito en esta nueva etapa. ¡Estén atentos para seguir su excepcional carrera!".

De esta forma, Deco seguirá trabajando a la espera de cerrar el próximo entrenador que ocupe el banquillo del Barça. Pese a ello, en ningún momento se sentirá condicionado por las exigencias de la persona que venga. En este mercado invernal ha demostrado que prioriza la construcción del proyecto por delante del rendimiento inmediato. El tiempo dirá si acertó tomando este camino.