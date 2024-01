Bergvall retrasa su 'sí' al Barça: este es el motivo

Lucas Bergvall ha sido, sin duda, el hombre del día en la actualidad blaugrana. El Barça llevaba muchos meses intentando cerrar su contratación y se produjo un movimiento que puede resultar casi definitivo. El joven centrocampista sueco viajó hasta Barcelona con su familia para conocer la ciudad y reunirse con el director deportivo del club, Deco, con el objetivo de tomar su decisión final. Hay acuerdo con el Djurgarden por un montante de siete millones de euros fijos más tres en variables y todo está pendiente de que el chico acabe aceptando la propuesta blaugrana. Sin duda, está más cerca de fichar.

Lucas Bergvall ha meditado mucho su próximo paso en el fútbol profesional y parece absolutamente decantado por el Barça una vez se le explicó el proyecto deportivo que tendría en el Camp Nou. Una baza importante en la negociación fue Xavi Hernández, quien fue parte activa para ir convenciendo a un futbolista que va a estar en dinámica de primer equipo a pesar de que cumple 18 años en el mes de febrero. Las condiciones económicas no serían un problema a pesar de que el Barça no llega a las cantidades que ofrecen otros clubs, pero Bergvall se ha tomado un periodo más de reflexión. La salida de Xavi le ha dejado algo descolocado, aunque sigue confiando en el proyecto blaugrana. Lo que desea tener claro es que va a tener protagonismo venga quien venga en el banquillo y, por ello, el Barça aún no ha conseguido su firma.

El contacto entre Bergvall y su entorno y el Barça fue positivo. El director deportivo le explicó la salida de Xavi, pero también reforzó el interés ya que el sueco es un fichaje estratégico de club. Todo quedó muy claro a expensas de que el Barça encuentre nuevo entrenador, algo que no variará la apuesta.

Ahora, Bergvall deberá tomar una decisión final pero esto no será cuestión de horas ni de días. Está prácticamente convencido al cien por cien de fichar por el Barça y así se lo ha comunicado a su club para que fueran cerrando negociaciones pero queda la firma final que se alargará algo más de lo previsto. En el Barça lo ven bien encarrilado pero no cerrado y no desean cantar victoria porque