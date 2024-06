El Barça tiene descartado a Guido Rodríguez

Guido Rodríguez tiene ahora muy difícil convertirse en nuevo jugador del Barça. El pivote argentino acaba contrato con el Betis y el club blaugrana llegó a un acuerdo verbal para las dos próximas temporada más una tercera opcional, pero todo expiraba a finales de mayo y no se ha formalizado la oferta por escrito. El área deportiva del Barça, junto a Hansi Flick, ahora no consideran a Guido como una prioridad y hay otros candidatos por delante para reforzar la posición de pivote. Uno de ellos es Mikel Merino, el jugador de la Real Sociedad, que sí crea consenso en la entidad.

Guido era un jugador que le cuadraba a Xavi. De hecho, el extécnico ya le pidió en el mercado de enero como oportunidad de mercado pero el Barça no quería pagar compensación alguna por los seis meses de contrato que le quedaban y no se formalizó la operación. Los contactos continuaron con su entorno y Deco avanzó su contratación como jugador libre con el OK de Xavi aunque se ha dado un giro de guión inesperado tras la llegada de Flick.

El internacional argentino siempre había priorizado la opción del Barça por encima de otros clubs como el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen, pero una vez confirmado que el club blaugrana ha enfriado su interés, su agente está explorando ya otras opciones. El Barça le veía como una opción interesante a nivel económico y con experiencia en la liga, pero Flick considera que se debe firmar otro tipo de pivote, aunque habrá que ver si hay dinero suficiente.

Hoy en día, Guido está descartado a la espera de comprobar si el Barça va a tener límite salarial suficiente para contratar. En el caso de que no se pueda, el argentino podría entrar en órbita blaugrana de nuevo aunque fuentes del club blaugrana consideran que es muy complicado que pueda llegar este verano al club y que se avanza por otros caminos aunque no se hará nada hasta el mes de julio.