Cubarsí: "Araujo es el que me está ayudando más tácticamente y personalmente"

Pau Cubarsí ha concedido una entrevista al club en la que explica cómo está siendo su adaptación al máximo nivel y a un vestuario como el del Barça. El central ha destacado a dos nombres que están siendo importantes para poder sentirse tan cómodo con los mayores.

"Me han ayudado todos porque somos un gran grupo y un gran equipo, pero sobre todo Ronald [Araujo]. Siempre me ayuda tácticamente y personalmente en el vestuario. Y también Joao Cancelo, que es uno de los más graciosos del equipo, siempre da alegría".

El central, además, aseguró estar gestionando con naturalidad la presión de jugar en el primer equipo. "De momento, con mucha tranquilidad. La familia y los amigos me ayudan a estar con los pies en el suelo, que es una cosa fundamental. De momento, con tranquilidad", empezó diciendo.

"Cuando eres jugador del Barça siempre tienes esa presión extra, porque vestir este escudo y esta camiseta es de lo más importante del mundo. Y jugamos con la presión, pero esta presión nos hace ser mejores jugadores y así lo demostramos. No pienso en mi edad. Pienso que soy un jugador más que puede ayudar al equipo e intento dar todo y ayudar al equipo".

Cuando le dieron el MVP ante el Nápoles

"Pensaba que me estaban vacilando un poco, que me estaban haciendo la coña, pero cuando me lo dieron estuve muy orgulloso del trabajo de todo el equipo. Porque es un trofeo que me lo dan a mí, pero es para todo el equipo. Me están saliendo las cosas bien, pero siempre hay cosas que mejorar. En los entrenamientos siempre voy al cien por cien para mejorar todo lo que me falta para ser mejor jugador. Y lo intento dar todo".

Los elogios de Xavi

"Que te lo diga el míster, que además fue uno de los mejores jugadores de la historia, siento que es un privilegio. Estoy muy contento por la confianza. Nos ayuda al máximo y nos trata como uno más del equipo".