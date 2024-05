El plan del PSG que aleja a Xavi Simons del Barça

Xavi Simons es uno de los futbolistas que está en la carpeta de fichajes del Barça siempre que el PSG acceda a cederle por una temporada al club blaugrana. El futbolista quiere regresar al Camp Nou, pero el plan que tiene el PSG con él aleja, por ahora, la operación. Y es que el club parisino está abierto a desprenderse del internacional holandés o bien en una cesión pagada por dos temporadas o con un traspaso de alrededor de 60 millones de euros. Según informa 'Bild', el Leipzig estaría negociando ya esta última opción e intentando convencer al futbolista para que se convierta en un activo estratégico del club alemán.

El entorno de Simons y el PSG tienen una reunión pendiente que se producirá en este mes de mayo. Simons quiere tener claro su futuro antes de la Eurocopa y su prioridad es jugar en el Barça, pero en París no desean este movimiento ya que priorizan el ingreso de dinero en el caso de que el holandés no vaya a continuar. No se le asegurará minutos en París, pero sí la opción de ganarse un puesto y será el propio Simons el que acepte o no la propuesta.

Simons, segun 'Bild', quiere un proyecto en el que sea absolutamente protagonista y titular indiscutible para no cortar su impresionante progresión. Entiende que en París no han tenido suficiente confianza con él tras sus cesiones a PSV y Leipzig, por lo que es bastante reacio a probar suerte en el PSG con Luis Enrique al mando y en un proyecto nuevo tras la marcha de Mbappé. El Barça le atrae pero también tiene claro que la competencia en la zona media con futbolistas como Gavi, Pedri, Gundogan, Frenkie de Jong y el pivote de primer nivel que se desea firmar, será muy grande. Hoy por hoy es su primera opción pero también está muy agradecido al Leipzig por la oportunidad que le han dado y los escuchará.

De hecho, en el Leipzig están entusiasmados con el futbolista y estarían dispuestos a realizar un traspaso record para seguir con su apuesta con Simons. El hecho de haberse clasificado para la Champions es un argumento más para convencer a un futbolista que sería titularísimo y tendría galones en una plantilla joven que va creciendo año a año. En Alemania, incluso, se habla de la posibilidad de pagar esos 60 millones en los que el PSG también se quedaría un porcentaje de una futura venta. Las relaciones entre el PSG y el Leipzig son muy buenas y están por la labor de seguir colaborando.

El Barça ya se ha dirigido a Simons para confirmar su interés y esperan que el jugador haga valer su determinación de jugar en el equipo blaugrana la próxima temporada. También es cierto que el futbolista tiene contrato hasta el 2027 y que si aparece una oferta de venta del jugador no se podrá competir. Xavi le ve como una opción muy interesante para reforzar la posición de interior teniendo en cuenta que Gavi no podrá estar de vuelta hasta finales de año.

El futuro de Simons comenzará a decidirse en el encuentro con el PSG que se ha ido atrasando por la participación de los parisinos en la Champions. A partir de ahora se abrirán las negociaciones con la prioridad clara de los parisinos de repescar al jugador o venderle al Leipzig si hay acuerdo económico. Habrá que ver si hay presión del jugador y si el PSG abre las puertas al Barça, algo que no ha sucedido en los últimos años por las malas relaciones entre los dos clubs que Joan Laporta ha intentado reconducir.