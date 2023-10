La convocatoria del Barça para el clásico, aplazada

Xavi decide aguantar la lista hasta última hora para ver si algunos futbolistas jugadores pueden terminar entrando Raphinha estará seguro, Lewandowski también apunta y De Jong lo tiene complicado pero se decidirá este sábado CUÁNDO Y DÓNDE VER EL CLÁSICO DEL SÁBADO EN MONTJUÏC DISFRUTA EL CLÁSICO BARCELONA - REAL MADRID EN EXCLUSIVA EN DAZN

No habrá lista de convocados para el clásico este viernes. Es habitual que antes de la rueda de prensa de Xavi se publique la relación de nombres, pero Xavi apuesta por esperar hasta el sábado para ver las sensaciones de algunos de los lesionados que han entrenado en la previa de este Barça-Real Madrid en Montjuïc.

Raphinha, Lewandowski, De Jong, Pedri y Koundé se han ejercitado. Algunos solo han hecho parte y otros, como Raphinha y Lewy, la sesión completa. El brasileño y el polaco parece que tienen asegurada su presencia. La gran duda residiría en Frenkie de Jong, que tiene una lesión algo más compleja. Veremos si se le fuerza o no.

JUGAR AL DESPISTE

El técnico de Terrassa apuesta, de esta forma, por jugar un poco al despiste también para un partido tan importante. No da pistas sobre si Robert será o no titular. "Está muy bien y ha hecho el entrenamiento completo, pero no voy a dar pistas aquí", ha comentado el egarense.

Xavi con Fermín | Javi Ferrándiz

Probablemente a media mañana del sábado conoceremos la convocatoria definitiva para un duelo que presentará un lleno en las gradas del Estadi Olímpic.