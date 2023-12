La consigna interna en el vestuario del Barça tras el KO en Amberes

La derrota en Amberes agrandó todo el ruido que hay alrededor del Barça. Quizá hablar de estado de crisis profunda es aún algo precipitado, pero la preocupación respecto a la situación del equipo va en aumento. El envite en Bélgica debía servir para recuperar sensaciones e ingresar 2,8 millones de euros. Nada más lejos de la realidad. Tras el pitido final, la tensión se disparó.

Finalizado el encuentro, el ambiente en el vestuario era de funeral. No hace falta ninguna 'bronca' o patada a las taquillas para que un grupo de profesionales sepa en qué situación se encuentra. El lío que se había generado en la previa del duelo con la convocatoria ya había sido considerable, por lo que el 3-2 no hacía más que avivar el fuego.

En el vestuario, Xavi no dio ningún discurso de reprimenda. No suele hacerlo y tampoco ayer era el día. El silencio se apoderó de la sala, pero lo poco que se habló fue en una misma dirección: cuerpo técnico y jugadores remarcaron la importancia de mantenerse unidos, de no agrandar el ruido extradeportivo tras el encuentro a través de declaraciones, comentarios a los respectivos entornos o publicaciones malinterpretables en redes sociales.

Discursos alineados

Dicho en otras palabras, se instó a todo el mundo a cerrar filas y a lavar los trapos sucios en casa y no fuera. En el vestuario se recordó que son muchos los elementos de distorsión de puertas hacia fuera, por lo que se pidió a todos hacer un esfuerzo para no transmitir aún más dudas. No es casualidad, pues, que los discursos de quienes tomaron ayer la palabra fueran en una misma dirección.

Tanto Xavi, Ferran Torres, Sergi Roberto como Marc Guiu hicieron hincapié en la importancia de que el grupo permanezca ahora más unido que nunca. Lo resumió el de Foios en una frase: "Desde fuera nos quieren destruir y ponernos nerviosos", aseguró. Después, al igual que el capitán, Ferran reiteró la confianza del vestuario en Xavi. Desde dentro no quieren dar, la haya o no, ninguna sensación de debilidad a nivel colectivo.