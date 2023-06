Las condiciones que tendrá el Barça en el mercado veraniego

LaLiga ha aceptado el plan de viabilidad que le presentó el club pero lo deja en la norma del 40% Para cubrir todas las peticiones de Xavi, el club deberá vender más de lo que tenía previsto

Como era de esperar, el FC Barcelona ha recibido esta mañana el visto bueno de LaLiga al Plan de Tesorería que le presentó hace unas semanas para las dos próximas temporadas.

LaLiga ha aceptado el plan y ha reconocido que el club ya ha empezado a aplicarlo, con diferentes ahorros. Por ejemplo, en Barça TV. Este visto bueno implica que el club podrá empezar a inscribir los nuevos contratos de los jugadores ya renovados. Es el caso de Gavi, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto e Iñaki Peña. Era la prioridad del club. También la futura inscripción del nuevo contrato que firmará en breve Alejandro Balde.

LaLiga, sin embargo, no ha contentado en todo el club y ha decidido que para el mercado estival el club siga bajo la norma del 40%. Es decir, que por cada 100 millones de ingresos no extraordinarios, 40 podrán hacerse servir para inscribir jugadores. El organismo que preside Javier Tebas ha aplicado una serie de reducciones al plan presentado por el Barça. Por ejemplo, las ventas de jugadores previstas no computan hasta que no se hagan y los ingresos previstos por contratos de patrocinio, lo mismo.

Javier Tebas, presidente de LaLiga | SPORT.es

En el club están seguros de que el trabajo se hará y que pronto podrán llegar a la norma del 1-1, pero ya tienen claro que no será en esta próxima ventana de fichajes.

La planificación

Explican en el Barça que ahora ya saben las reglas con las que deben trabajar y que la aceptación del plan de viabilidad les permite avanzar en la confección de la plantilla de la próxima temporada, aunque si quieren satisfacer todos los deseos de Xavi, deberán vender más de lo que tenían previsto o tendrán que renunciar a alguno de los fichajes deseados.

Respecto a Messi, no hay novedades, pero parece claro que las opciones de que el argentino acepte regresar al Barça pasan en la actualidad por realizar alguna venta rápida que asegure su inscripción.