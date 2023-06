El 1x1 del Barça contra el Vissel Kobe

Pablo Torre, con dos asistencias y muchos detalles de su enorme calidad, ha sido el gran protagonista de un amistoso con ritmo bajo Buenas sensaciones de los cuatro juveniles, especialmente Pau Prim, y de Julián Araujo, de menos a más en su debut

Victoria solvente del FC Barcelona contra el Vissel Kobe para cerrar la temporada 2022/23 (0-2). Pablo Torre, con dos asistencias y muchos detalles de su enorme calidad, ha sido el gran protagonista de un amistoso marcado por el bajo ritmo y por el homenaje a Andrés Iniesta. Franck Kessie y Eric Garcia, en la primera mitad, han marcado las dianas del compromiso.

Xavi Hernández ha concedido minutos a todos los jugadores culés que han viajado a Japón menos Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Andreas Christensen y Ousmane Dembélé. Los juveniles Pau Prim, Dani Rodríguez, Héctor Fort y Unai Hernández han debutado con el primer equipo del Barça. También lo ha hecho Julián Araujo, que ha ocupado los dos laterales durante el encuentro.

Estas son las notas de SPORT a los futbolistas del Barça en el amistoso frente al Vissel Kobe.

Primera aparición con la camiseta del Barça algo tímida del mexicano. En ataque subió poco y, cuando lo hizo, no arriesgó. En defensa, más allá de una acción en la que le ganaron la espalda y otra en la que Iniesta se lo dribló, tuvo poco trabajo. Empezó el duelo en banda derecha y tras el descanso se ubicó en el costado izquierdo. Le falta ritmo de competición por motivos evidentes, pero estuvo rápido en alguna corrección en transición.

Sin estridencias, defendió bien y aportó solidez al equipo. No asumió demasiadas responsabilidades ofensivas, pero seleccionó adecuadamente los momentos en los que debía subir. Bien colocado. Sustituido en el descanso.

Participativo durante toda la primera mitad, no desaprovechó un error defensivo del Vissel Kobe para marcar. Vio el espacio, lo 'atacó' y, después de un regalo de Pablo Torre, batió a Maekawa con un disparo cruzado. Acarició el doblete tras una asistencia de Ansu, pero el guardameta local lo evitó con una buena intervención. Sustituido en el descanso.

Versión muy asociativa del polaco, que se dedicó a bajar balones y repartir juego. No intervino mucho, pero lo hizo con acierto. Sustituido en el descanso.

No acabó de estar fino en los metros decisivos. Hizo una buena asistencia a Kessie, pero el marfileño no la pudo aprovechar. Sustituido en el descanso.

6

Gavi, centrocampista

Intenso

No descubriremos nada al apuntar que el canterano no entiende de partidos amistosos. Se desenvolvió, como es habitual en él, con entusiasmo. Es inevitable sonreir al verle con el dorsal '6', del que ya no se 'despegará' cuando sea inscrito correctamente este verano.